FAO Peringatkan Gangguan Pelayaran di Selat Hormuz bisa Picu Krisis Pangan Global

FAO mengeluarkan peringatan, gangguan pada pelayaran di Selat Hormuz berpotensi memicu krisis pangan dunia. (Freepik)
JawaPos.com-Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan gangguan pelayaran di Selat Hormuz berisiko memicu krisis pangan global akibat terhambatnya pasokan pupuk dan energi serta kenaikan harga pangan.
FAO dalam pernyataan, Senin, mengatakan kapal yang membawa pupuk dan energi perlu segera kembali melintas agar pasokan tidak terganggu lebih lama. Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero, mengatakan waktu sangat penting dan negara miskin paling rentan terdampak karena bergantung pada pasokan tersebut untuk musim tanam.
Ia menambahkan, hasil panen bisa menurun dan harga pangan naik tahun depan, yang dapat mendorong pemerintah mengambil langkah untuk menekan harga di dalam negeri. FAO menyebut harga pangan global pada Maret masih relatif stabil karena pasokan cukup, terutama gandum dan serealia, namun tekanan diperkirakan meningkat pada April dan Mei.
Sementara itu, Kepala Divisi Ekonomi FAO, David Laborde, mengatakan dunia saat ini sudah menghadapi masalah pasokan bahan penting dan mengingatkan agar tidak berubah menjadi bencana.
FAO meminta negara-negara tidak membatasi ekspor energi dan pupuk serta berhati-hati dalam penggunaan bahan bakar nabati karena dapat mengurangi pasokan pangan.
Badan itu juga menyarankan penggunaan bantuan keuangan internasional, termasuk dari Dana Moneter Internasional, untuk membantu negara yang membutuhkan pupuk dengan cepat.
FAO mencatat sekitar 20 hingga 45 persen pasokan bahan penting untuk pertanian melewati Selat Hormuz, sehingga gangguan kecil dapat berdampak besar pada harga. Badan tersebut juga memperingatkan risiko bisa lebih besar jika kondisi cuaca seperti El Nino semakin kuat. (*)
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026