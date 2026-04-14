FAO Peringatkan Gangguan Pelayaran di Selat Hormuz bisa Picu Krisis Pangan Global

JawaPos.com-Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan gangguan pelayaran di Selat Hormuz berisiko memicu krisis pangan global akibat terhambatnya pasokan pupuk dan energi serta kenaikan harga pangan.

FAO dalam pernyataan, Senin, mengatakan kapal yang membawa pupuk dan energi perlu segera kembali melintas agar pasokan tidak terganggu lebih lama. Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero, mengatakan waktu sangat penting dan negara miskin paling rentan terdampak karena bergantung pada pasokan tersebut untuk musim tanam.

Ia menambahkan, hasil panen bisa menurun dan harga pangan naik tahun depan, yang dapat mendorong pemerintah mengambil langkah untuk menekan harga di dalam negeri. FAO menyebut harga pangan global pada Maret masih relatif stabil karena pasokan cukup, terutama gandum dan serealia, namun tekanan diperkirakan meningkat pada April dan Mei.

Sementara itu, Kepala Divisi Ekonomi FAO, David Laborde, mengatakan dunia saat ini sudah menghadapi masalah pasokan bahan penting dan mengingatkan agar tidak berubah menjadi bencana.

FAO meminta negara-negara tidak membatasi ekspor energi dan pupuk serta berhati-hati dalam penggunaan bahan bakar nabati karena dapat mengurangi pasokan pangan.

Badan itu juga menyarankan penggunaan bantuan keuangan internasional, termasuk dari Dana Moneter Internasional, untuk membantu negara yang membutuhkan pupuk dengan cepat.

