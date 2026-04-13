Rian Alfianto
13 April 2026, 13.03 WIB

Donald Trump Murka, Iran Dinilai Ingkar Janji karena Tolak Hentikan Ambisi Nuklir dan Picu Krisis Selat Hormuz

Ilustrasi mimik wajah marah Donald Trump. (CNN)

JawaPos.com - Donald Trump 'tantrum', dia melontarkan kritik keras terhadap Iran menyusul hasil pertemuan panjang yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Iran gagal memenuhi komitmennya untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran internasional yang sangat strategis bagi distribusi energi global.

Menurut Trump, tindakan Iran tersebut telah memicu kecemasan dan gangguan besar terhadap stabilitas global. Ia bahkan menyinggung laporan terkait dugaan penanaman ranjau di perairan tersebut, yang membuat para pemilik kapal enggan mengambil risiko melintas.

“Ini bukan sekadar pelanggaran janji, tapi juga merusak reputasi Iran di mata dunia,” tegas Trump dalam pernyataannya yang diunggah di media sosial pribadinya.

Ia menilai, meski sebagian kekuatan angkatan laut Iran disebut telah dilemahkan, ancaman terhadap keamanan jalur laut tetap menjadi kekhawatiran serius bagi komunitas internasional.

Trump juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan langsung dari sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk JD Vance, Steve Witkoff, serta Jared Kushner, terkait jalannya perundingan dengan Iran.

Pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah Pakistan itu dipimpin oleh Asim Munir dan Shehbaz Sharif. Trump memuji kepemimpinan keduanya dan menyebut mereka sebagai sosok yang 'sangat kompeten dan luar biasa'.

Negosiasi tersebut berlangsung hampir 20 jam tanpa henti, menandakan betapa kompleks dan krusialnya isu yang dibahas.

Meski sejumlah poin kesepakatan disebut telah dicapai, Trump menegaskan ada satu isu utama yang menggagalkan terobosan besar: ambisi nuklir Iran.

“Iran tidak bersedia menghentikan ambisi nuklirnya. Itu satu-satunya hal yang benar-benar penting,” ujarnya.

Ia juga menyinggung bahwa perwakilan AS dan Iran sempat menjalin hubungan yang cukup baik selama negosiasi, termasuk dengan tokoh Iran seperti Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi, dan Ali Bagheri. Namun, sikap keras Iran dalam isu nuklir membuat pembicaraan menemui jalan buntu.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Artikel Terkait
5 Skenario Kenaikan Harga BBM dan Hitungan Dampaknya ke Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi - Image
Energi

5 Skenario Kenaikan Harga BBM dan Hitungan Dampaknya ke Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

13 April 2026, 23.10 WIB

Blokade Laut Donald Trump Picu Lonjakan Harga Minyak hingga USD 103 per Barel - Image
Internasional

Blokade Laut Donald Trump Picu Lonjakan Harga Minyak hingga USD 103 per Barel

13 April 2026, 22.11 WIB

IRGC Tetap Tegaskan Kendali Penuh Selat Hormuz, Kapal Perang Siap Dihadang - Image
Internasional

IRGC Tetap Tegaskan Kendali Penuh Selat Hormuz, Kapal Perang Siap Dihadang

12 April 2026, 19.12 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

