Antara
09 April 2026, 01.48 WIB

Biadab! Israel Tetap Bombardir Lebanon Selatan di Tengah Gencatan Senjata, 8 Orang Tewas, 28 Terluka

Ilustrasi: Serangan udara Israel di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. (Sputnink/RIA Novosti) - Image

Ilustrasi: Serangan udara Israel di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. (Sputnink/RIA Novosti)

JawaPos.com - Di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Israel mengingkarinya. Pasukan zionis itu tetap membombardir wilayah Lebanon, tepatnya di dekat tepi laut Kota Sidon. Akibatnya, delapan orang dilaporkan tewas dan 28 lainnya mengalami uka-luka.

"Delapan orang tewas dan 28 lainnya luka-luka akibat serangan udara musuh terhadap sebuah kafe di tepi pantai di Kota Sidon, Lebanon selatan," menurut pernyataan tersebut, dilansir dari Antara, Rabu (8/4).

Pada Selasa malam, Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan bahwa angkatan udara Israel telah melancarkan serangan udara di daerah tepi laut di pusat Kota Sidon.

Eskalasi ketegangan antara Israel dan Hizbullah dimulai pada 2 Maret lalu, ketika gerakan Lebanon tersebut melanjutkan serangan roket ke wilayah Israel di tengah aksi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Sebagai aksi balasan, Israel pun melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon, termasuk wilayah selatan negara itu, Lembah Beqaa, dan pinggiran Kota Beirut.

Pada 16 Maret, militer Israel juga secara resmi mengumumkan peluncuran operasi darat di Lebanon selatan.

Artikel Terkait
Usai Tembak Personel UNIFIL asal TNI, Tentara Israel Tahan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon - Image
Internasional

Usai Tembak Personel UNIFIL asal TNI, Tentara Israel Tahan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon

08 April 2026, 20.57 WIB

Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal - Image
Internasional

Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal

10 April 2026, 16.47 WIB

PM Lebanon Telepon PM Pakistan, Minta Bantuan Stop Serangan Israel ke Beirut - Image
Internasional

PM Lebanon Telepon PM Pakistan, Minta Bantuan Stop Serangan Israel ke Beirut

10 April 2026, 14.16 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

