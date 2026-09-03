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Novia Herawati
Kamis, 3 September 2026 | 16.20 WIB

Kisah Cinta Abadi Kartolo-Kastini: dari Panggung Ludruk RRI Berujung Janji Sehidup Semati

Kartolo dan Kartini atau Ning Tini bertemu kali pertama di panggung Ludruk RRI. (Satrio Maheswara/JawaPos.com) - Image

Kartolo dan Kartini atau Ning Tini bertemu kali pertama di panggung Ludruk RRI. (Satrio Maheswara/JawaPos.com)

Jauh sebelum nama Kartolo CS tenar, seniman ludruk legendaris Kartolo dan sang istri, Kastini sudah lebih dulu berbagi panggung, dan berujung kisah cinta abadi.

JawaPos.com - Bila para penggemar kesenian ludruk diminta menyebut satu nama seniman, hampir pasti Kartolo akan jadi yang teratas.

Bersama sang istri, Kastini, kini ia tengah berjuang untuk mempertahankan kesenian ini agar tak kehilangan panggung.

Namun, di balik perjuangan itu teriring pula satu kisah cinta abadi antara Kartolo dan Ning Tini, sapaan akrab Kastini.

Dari awalnya sekadar berbagi panggung seni, keduanya memutuskan untuk mengikat janji sehidup semati.

Pertemuan mereka terjadi saat Cak Kartolo, sapaan karibnya, tengah meniti karir sebagai seniman ludruk pada tahun 1968-1980. Selama 12 tahun, panggung menjadi ruang belajar bagi Kartolo muda.

"Saya keliling Jawa Timur. Saya sudah panggung ke seluruh Jawa Timur selain Pacitan," kata peludruk legendaris tersebut dengan bangganya, saat ditemui di kediamannya di kawasan Kupang Jaya I, Surabaya, baru-baru ini.

Selama periode tersebut, Kartolo kerap berpindah dari satu kelompok ke kelompok ludruk lain.

Mulai dari Ludruk Dwikora, KKO Gajah Mada, Bintang Surabaya, Kancat Resno, RRI Surabaya hingga Persada Malang.

Bagi seniman asal Prigen, Pasuruan ini, setiap pementasan menyimpan cerita yang berbeda-beda.

Editor: Bayu Putra
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