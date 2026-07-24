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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 21.54 WIB

Turun 37 Kg, Shindong Super Junior Kenang Kebiasaan Makan yang Bikin Kaget 

shindong (x @greupple)
shindong (x @greupple
 
JawaPos.com – Shindong Super Junior siap membagikan kisah di balik perubahan drastisnya dalam program variety Moo No Plan4, setelah berhasil menurunkan 37 kilogram.
 
Pada episode yang tayang 24 Juli, Shindong akan tampil bersama Jun Hyun Moo dan KwakTube dalam perjalanan kuliner ke sebuah restoran terkenal di Hapcheon, Gyeongsang Selatan.
 
Dilansir dari The Chosun, kedatangan Shindong disambut candaan oleh Jun Hyun Moo yang menyebutnya sebagai sosok yang "mematahkan stereotip Korea" sekaligus ikon yo-yo dieting.
 
Suasana semakin meriah ketika KwakTube spontan menarikan koreografi lagu "Sorry, Sorry" milik Super Junior. Namun, Shindong langsung menanggapi dengan bercanda, "Itu yang paling buruk," sehingga membuat semua orang tertawa.
 
Jun Hyun Moo kemudian mengungkap destinasi kuliner hari itu dipilih khusus untuk Shindong. Ia menyebut menu tersebut sebagai makanan yang ingin disantap Shindong jika hanya memiliki satu hari terakhir dalam hidupnya.
 
Tanpa ragu, sang idol menjawab, "Samgyeopsal!" atau perut babi panggang, sebelum mereka menikmati berbagai hidangan khas seperti iga rebus dan daging babi hitam lokal.
 
Di sela-sela makan, obrolan beralih ke kehidupan pribadi. Shindong mengaku paling iri kepada KwakTube yang kini telah menjadi seorang ayah.
 
Saat KwakTube bercerita bahwa putranya sedang belajar tengkurap, Shindong mengungkapkan keinginannya untuk segera memiliki anak.
 
Idol berusia 42 tahun itu mengatakan bahwa selain ingin menikah, impian terbesarnya adalah menjadi seorang ayah. Mendengar hal itu, Jun Hyun Moo pun berseloroh bahwa waktu akan terasa berjalan cepat jika kesempatan tersebut terus ditunda.
 
Shindong juga mengenang kebiasaan makannya sebelum menjalani diet. Ia mengungkap pernah memasang tiga aplikasi layanan pesan makanan di ponselnya dan menghabiskan sekitar 30 juta won atau sekitar 364 juta rupiah hanya melalui satu aplikasi dalam waktu satu tahun.
 
Pengakuan tersebut membuat Jun Hyun Moo dan KwakTube terkejut sekaligus tak percaya dengan besarnya pengeluaran sang penyanyi untuk makanan.
 
Kini, setelah sukses mengubah gaya hidup dan menurunkan berat badan secara signifikan, Shindong menjadi bukti bahwa perubahan besar dapat dicapai dengan tekad yang kuat.
 
Kisahnya di Moo No Plan4 tak hanya menghadirkan tawa, tetapi juga memperlihatkan perjalanan hidup, impian, dan transformasi yang menginspirasi banyak orang.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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