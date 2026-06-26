Emma Watson Hadir di Forum Iklim Bersama Pangeran William dan Benedict Cumberbatch Bahas Perlindungan Alam

JawaPos.com – Aktris sekaligus aktivis lingkungan Emma Watson tampil dalam acara langka bersama Pangeran William dan Benedict Cumberbatch pada forum bisnis United for Wildlife dari The Royal Foundation.

Dilansir dari laman People pada Jum'at (26/6), Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari London Climate Action Week, dengan membahas isu perlindungan alam dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Dalam acara itu, Watson turut berbicara mengenai pentingnya kepedulian masyarakat terhadap dunia alam melalui pesan yang melibatkan berbagai pihak.

Watson hadir bersama Pangeran William, Benedict Cumberbatch, dan pembawa acara June Sarpong dalam forum yang berfokus pada kepemimpinan iklim. Ketiganya berdiskusi mengenai upaya menjaga keseimbangan alam serta peran individu maupun organisasi dalam menghadapi tantangan lingkungan.

United for Wildlife menyebutkan bahwa perbincangan tersebut menyoroti hubungan manusia dengan alam dan pentingnya tindakan nyata untuk melindunginya.

Dalam kesempatan tersebut, Watson menyampaikan bahwa cerita yang disampaikan oleh sebuah merek atau organisasi memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran publik.

Watson menilai transparansi dan cara menyampaikan pesan mengenai isu lingkungan menjadi hal penting, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, komunikasi yang baik dapat membantu mendorong lebih banyak orang untuk memahami pentingnya menjaga bumi.

Watson juga mengenang pengalaman unik ketika dirinya pernah mengira sejumlah fotografer sedang memburu dirinya saat masih membintangi film Harry Potter. Namun, para fotografer tersebut ternyata sedang mencari burung langka bernama elang merah yang diduga berada di sekitar rumahnya.

Kisah tersebut menjadi salah satu cerita yang ia bagikan saat membahas hubungan manusia dengan kehidupan alam.

Selain dikenal melalui dunia perfilman, Watson juga aktif dalam berbagai gerakan sosial, termasuk kampanye lingkungan dan kesetaraan gender. Ia pernah mendukung Earthshot Prize yang digagas Pangeran William dengan menyerahkan penghargaan kategori “Perbaiki Iklim Kita” pada tahun 2021.