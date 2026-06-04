IHSG Anjlok 5.718, Saham Jagoan Himbara Lesu Berjamaah

Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com – Saham perbankan pelat merah atau anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kompak berada di zona merah pada perdagangan Kamis (4/6) siang.
Dalam laporan yang dirujuk melalui aplikasi perdagangan saham, Stockbit, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau anjlok di level 5.718 pada pukul 13.50 WIB.
Adapun emiten yang terdiri dari empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seluruhnya mencatatkan penurunan harga.
Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) melemah posisi 2.820. Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) juga terkoreksi menjadi 1.180.
Selanjutnya, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatat pelemahan paling tipis di antara kelompok tersebut, yakni ke level 3.970.
Pelemahan juga dialami PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI). Saham BBNI ditutup di level 3.400 setelah terkoreksi 170 poin atau 4,76 persen.
Sementara itu, pada saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) turun 55 poin atau 2,92 persen ke level 1.830.
Hingga berita ini dimuat, pergerakan harga terus fluktuatif. Koreksi yang terjadi secara serentak pada saham-saham perbankan tersebut menunjukkan sentimen negatif masih membayangi sektor keuangan.
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