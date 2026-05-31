Agak Aneh tapi Ampuh! Ini 6 Kebiasaan Unik yang Terbukti Bisa Menarik Lebih Banyak Uang

JawaPos.com - Membicarakan tentang kesuksesan finansial dan cara melipatgandakan aset selalu menjadi topik universal yang menarik perhatian siapa saja. Banyak orang rela menghabiskan waktu untuk membaca buku, mengikuti seminar, hingga memanjatkan doa khusus demi mengubah roda nasib mereka. Menariknya, ilmu psikologi modern justru menemukan bahwa kunci utama dari kemakmuran finansial berakar dari pola pikir kita sendiri.

Memiliki pola pikir yang berorientasi pada kemakmuran dan jeli melihat peluang terbukti mampu memperkuat dorongan bawah sadar untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Ketika Anda mulai mengondisikan otak untuk siap menerima kelimpahan, magnet rezeki di dalam diri Anda akan aktif secara otomatis. Langkah awal ini sangat krusial untuk mengubah kondisi dompet Anda.

Bagi Anda yang sudah merasa bosan dengan rutinitas keuangan yang stagnan, sekarang adalah momen yang paling tepat untuk mencoba terobosan baru. Ada beberapa metode unik yang bisa Anda aplikasikan di rumah untuk mempercepat datangnya aliran rezeki. Meskipun beberapa metode ini terdengar tidak biasa, efektivitasnya dalam mengubah cara pandang seseorang terhadap uang sangatlah tinggi.

Dilansir dari YourTango, Minggu (31/5), para pakar karier dan spiritual menyarankan untuk mengadopsi beberapa kebiasaan harian yang bisa membantu Anda keluar dari jerat kesulitan finansial. Berikut adalah 6 kebiasaan yang awalnya mungkin terasa agak aneh dan tidak biasa, namun sangat ampuh untuk membantu Anda menarik lebih banyak uang ke dalam kehidupan nyata.

1. Memprogram Ulang Pikiran Bawah Sadar Melalui Afirmasi Positif Mengucapkan kalimat-kalimat optimis secara berulang atau afirmasi merupakan salah satu teknik tertua untuk menyelaraskan energi batin dengan target finansial Anda. Salah satu mantra klasik yang paling sering digunakan oleh banyak orang sukses adalah "Saya menyambut dan mewujudkan kemakmuran di semua area kehidupan saya". Kalimat sederhana ini memiliki getaran psikologis yang sangat kuat jika diresapi dengan sungguh-sungguh.

Setelah mengucapkan kalimat pembuka tersebut, Anda bisa mulai mengarahkan niat dan energi secara spesifik pada kebutuhan riil yang sedang dihadapi minggu ini. Anda bebas memvisualisasikan uang yang mengalir deras ke rekening bank untuk melunasi semua utang, membiayai liburan impian yang menyenangkan, hingga mengamankan dana masa pensiun yang sangat mapan.

Secara ilmiah, afirmasi bertindak sebagai pengingat konseptual bagi pikiran bawah sadar mengenai apa yang sedang diperjuangkan oleh pikiran sadar Anda. Melalui sinkronisasi ini, seluruh lapisan niat di dalam diri Anda akan memberikan dukungan penuh pada setiap tindakan nyata yang Anda ambil. Ketika ingin memanifestasikan sesuatu yang besar, Anda memang harus bergerak dengan kapasitas penuh.

2. Ritual Menulis Cek Gaib untuk Menarik Kelimpahan Semesta Kebiasaan unik kedua yang sering dipraktikkan oleh para penganut hukum tarik-menarik adalah menulis cek khusus yang ditujukan kepada diri sendiri. Aktivitas menyenangkan ini bisa Anda lakukan secara privat di kamar atau bersama kelompok kecil yang memiliki frekuensi pemikiran yang sama. Momentum terbaik untuk mengeksekusi ritual keuangan kuno ini adalah dalam waktu 24 jam setelah fase bulan baru dimulai.