Saudara Billie Eilish, Finneas O’Connell Menikah dengan Claudia Sulewski Usai 7 Tahun Berpacaran

JawaPos.com – Finneas O’Connell, produser musik sekaligus kakak laki-laki Billie Eilish, resmi menikahi kekasih lamanya, Claudia Sulewski, dalam sebuah upacara di Montecito, California.

Dilansir dari laman People pada Senin (31/8), Pasangan yang telah menjalin hubungan selama tujuh tahun tersebut sebelumnya bertunangan setelah Finneas melamar Sulewski pada September 2025.

Pernikahan keduanya turut dihadiri sejumlah sahabat dari kalangan selebritas, termasuk Billie Eilish yang disebut menjadi saksi pernikahan sang kakak.

Sejumlah nama seperti Justin Bieber, Hailey Bieber, Nina Dobrev, Kristen Bell, Dax Shepard, Emma Chamberlain, hingga Jason Sudeikis juga dilaporkan hadir dalam perayaan tersebut.

Claudia Sulewski, yang dikenal sebagai pembawa acara, aktris, dan pendiri CYKLAR Skincare, tampil mengenakan beberapa busana rancangan Oscar de la Renta selama rangkaian akhir pekan pernikahannya.

Busana tersebut digunakan untuk berbagai acara, mulai dari makan malam sebelum pernikahan, upacara, dansa pertama, resepsi, hingga pesta setelah acara utama. Kisah cinta Finneas dan Sulewski sendiri bermula setelah keduanya bertemu melalui aplikasi kencan pada 2018.

Hubungan mereka juga melahirkan sejumlah kolaborasi kreatif, termasuk lagu “Claudia” yang ditulis Finneas beberapa jam setelah pertama kali bertemu Sulewski.

Finneas dan Sulewski mengumumkan pertunangan mereka melalui unggahan bersama di Instagram setelah lamaran romantis saat matahari terbenam pada September 2025.

Finneas mengaku sempat merasa gugup dan tertekan karena ingin memastikan seluruh rencana lamarannya berjalan sempurna sebelum akhirnya Sulewski menerima lamarannya.