Aliando Syarief Sudah Siap Menikah, Richelle Skornicki Berhasil Ubah Pandangannya

Aliando Syarief./Instagram Aliando
JawaPos.com - Aktor Aliando Syarief mengungkapkan perubahan besar dirinya dalam memandang hidup, terutama pernikahan. Bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS) mengaku sempat berpikir untuk tidak menikah karena merasa tidak ada sosok perempuan yang sesuai dengan kriteria pasangan hidup yang diinginkannya.
Namun, pandangan itu berubah setelah Aliando menjalin hubungan dengan Richelle Skornicki. Kehadiran sang kekasih membuatnya kembali memiliki keinginan untuk menikah dan membangun mahligai rumah tangga di masa depan.
Saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Aliando mengaku pernah benar-benar mempertimbangkan untuk menghabiskan hidup tanpa menikah. Alasannya sederhana, ia merasa belum bertemu perempuan yang mampu membuatnya yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.
"Gua sempat kepikiran itu (tidak mau menikah). Karena gua nggak pernah dapat apa yang gua cari. Alhamdulillah akhirnya hasrat untuk menikah ada lagi karena dia," ujar Aliando.
Hubungan yang dijalaninya bersama Richelle Skornicki diakui membawa banyak warna baru dalam kehidupannya. Meski memiliki perbedaan usia sekitar 13 tahun, Aliando justru merasa perbedaan tersebut menjadi salah satu hal yang membuat hubungan mereka terasa semakin menyenangkan.
Menurutnya, perbedaan generasi membuat cara mereka dalam berkomunikasi dan bercanda sering kali tidak sejalan. Namun, justru dari situ muncul momen-momen tak terduga dan dianggap menghibur.
"Hubungannya dengan dia seru. Maksudnya ketemu Gen Z, cukup berbeda jauh umurnya sekitar 13 tahun," katanya.
Aliando kemudian menjelaskan lebih lanjut. Candaan yang dilontarkan Richelle sering kali tidak ia pahami, begitu pula sebaliknya. Meski demikian, keduanya justru menikmati perbedaan tersebut.
"Jokes-nya sebenarnya yang lucu. Karena nggak nyambung, makanya jadi lucu. Gua nggak ngerti maksudnya dia apa gitu. Dia juga nggak ngerti maksud gua. Dia menganggap jokes gua bapak-bapak, dan gua melihat jokes dia receh banget, tapi kan lucu," ujarnya.
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