Manajer Mendiang Olga Syahputra Tagih Uang Rp 1 Miliar ke Stasiun TV,  Honor dari 2017 Belum Dibayar

JawaPos.com - Manajer artis Vera Zanobia atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Mak Vera kini menjadi sorotan publik setelah menagih uang bernilai cukup besar hampir mencapai Rp 1 miliar kepada salah satu stasiun televisi.

Penagihan tersebut dilakukan melalui media sosial setelah bertahun-tahun apa yang menjadi hak dari artis-artis yang ada di bawah naungannya tidak kunjung dibayarkan.

"Tolong itikad baiknya dari salah satu TV yang pernah bekerja sama dengan saya Vera Zanobia selaku direktur utama di PT saya," tulis Mak Vera di akun media sosialnya.

Mak Vera, yang dikenal publik luas sebagai manajer mendiang Olga Syahputra, menyatakan bahwa kasus ini sudah cukup lama. Dia akhirnya buka suara ke publik setelah tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian pembayaran.

"TV tersebut belum membayar 948.000.000 ditambah 13.000.000. Dari tahun 2017 pembayaran dicicil sampai berhenti di bulan Juli 2019," tulisnya.

Mak Vera menilai, keterlambatan pembayaran itu membawa dampak secara langsung pada kondisi keuangannya. Ia merasa sangat dirugikan secara materi karena dana yang seharusnya diterima hingga kini belum juga dilunasi.

"TV Anda sudah merugikan keuangan saya pribadi," ungkapnya.

Tak hanya mengalami kerugian materi, Mak Vera juga mengaku nama baiknya jadi tercoreng lantaran dituduh menggunakan uang milik artis-artis yang berada di bawah manajemennya. Padahal pada kenyataannya, honor dari pihak televisi tidak kunjung dibayarkan.