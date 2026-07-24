Antenna Umumkan Pyun Sunghyun Vakum dari Aktivitas Dragon Pony

JawaPos.com – Kabar terbaru dari band Dragon Pony. Menurut laporan soompi, agensi Antenna mengumumkan bahwa salah satu anggotanya, Pyun Sunghyun, akan menghentikan sementara seluruh aktivitas bersama grup karena alasan kesehatan.

Pengumuman tersebut disampaikan pada 22 Juli melalui pernyataan resmi yang ditujukan kepada para penggemar.

Antenna menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini terus memberikan dukungan kepada Dragon Pony.

Agensi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil agar Pyun Sunghyun dapat fokus memulihkan kondisi kesehatannya sebelum kembali menjalani aktivitas sebagai musisi.

Selama masa hiatus Pyun Sunghyun, Dragon Pony akan tetap melanjutkan seluruh aktivitas sebagai grup beranggotakan tiga orang.

Agensi menegaskan bahwa jadwal dan rincian aktivitas mendatang akan diumumkan secara terpisah setelah seluruh persiapan selesai.

Antenna juga meminta pengertian dari para penggemar atas kabar mendadak ini. Mereka menyadari bahwa keputusan tersebut mungkin menimbulkan kekhawatiran, namun berharap para penggemar dapat memberikan dukungan dan doa agar Pyun Sunghyun segera pulih.

Meski harus menjalani aktivitas tanpa salah satu personelnya, Dragon Pony tetap berkomitmen melanjutkan perjalanan grup.

Antenna pun mengajak para penggemar untuk terus memberikan semangat kepada ketiga anggota yang akan tetap tampil di berbagai kegiatan mendatang.