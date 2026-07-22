Awali Babak Baru Karier, Choi Yujin Rilis Foto Profil Resmi Bersama Agensi Baru

choi yujin (x @folderyujin)
JawaPos.com – Choi Yujin membuka lembaran baru di perjalanan kariernya dengan merilis foto profil resmi pertama setelah bergabung dengan ELSE Entertainment.
Deretan potret terbaru tersebut menampilkan sisi elegan dan anggun sang idol, sekaligus menandai awal baru bersama agensi barunya.
Dilansir dari soompi, pada awal bulan ini, ELSE Entertainment mengumumkan telah menjalin kontrak eksklusif dengan Yujin.
Kabar tersebut disambut antusias oleh para penggemar yang menantikan langkah baru anggota Kep1er sekaligus mantan anggota CLC itu dalam dunia hiburan.
Agensi resmi memperkenalkan Yujin melalui serangkaian foto profil yang memancarkan pesona dewasa dan profesional.
Dengan berbagai gaya busana dan ekspresi yang berbeda, Yujin menunjukkan fleksibilitasnya sebagai artis yang siap mengeksplorasi lebih banyak aktivitas di masa depan.
Visual yang ditampilkan dalam sesi pemotretan ini mendapat banyak pujian dari penggemar.
Aura lembut yang menjadi ciri khas Yujin berpadu dengan karisma yang lebih matang, menciptakan kesan segar sekaligus memperlihatkan transformasi baru setelah berganti manajemen.
Perilisan foto profil menjadi penanda dimulainya babak baru bagi seorang artis. Karena itu, banyak penggemar berharap kepindahan Yujin ke ELSE Entertainment akan membuka peluang yang lebih luas, baik di bidang musik, akting, maupun berbagai aktivitas individu lainnya.
Dengan dukungan dari agensi barunya, Choi Yujin kini siap melangkah menuju fase baru dalam kariernya.
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