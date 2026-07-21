Choi Siwon Kembali Jadi Perbincangan Usai Unggah Monumen Agen Intelijen Korea Selatan

siwon (x @mutiara_els)
JawaPos.com – Choi Siwon menarik perhatian publik setelah membagikan foto monumen "Unsung Heroes" (Nameless Stars), sebuah memorial yang didedikasikan bagi para agen gugur dari Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS).
Unggahan tersebut langsung memicu beragam reaksi karena disertai pesan yang dianggap sarat makna.
Menurut laporan Allkpop, pada 18 Juli, Siwon mengunggah beberapa foto di media sosial pribadinya dengan keterangan berbahasa Inggris, "Growth begins in the midst of uncertainty" atau "Pertumbuhan dimulai di tengah ketidakpastian."
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Dalam unggahan tersebut, Choi Siwon tampil santai mengenakan atasan berwarna navy dan celana krem sambil melempar senyum hangat.
Namun, perhatian publik justru tertuju pada Instagram Story miliknya yang menampilkan foto monumen "Unsung Heroes" tanpa penjelasan tambahan.
Monumen tersebut menggunakan simbol bintang sebagai pengganti nama untuk menghormati para agen NIS yang gugur saat menjalankan operasi rahasia.
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Di lokasi itu juga terukir pesan, "Mengikuti jejak kalian yang diam-diam tetap bersinar sebagai bintang, kami akan terus mendedikasikan diri untuk melindungi tanah air."
Karena identitas para agen tersebut dirahasiakan, memorial itu menjadi simbol penghormatan bagi mereka yang berkorban tanpa diketahui publik.
Unggahan Siwon dinilai sejalan dengan sejumlah pernyataannya mengenai isu sosial dan kebangsaan dalam beberapa waktu terakhir.
Saat membuka akun Threads, ia sempat mengatakan ingin lebih banyak memikirkan masa depan negaranya.
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