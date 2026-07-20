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Aulia Ramadhani
Senin, 20 Juli 2026 | 23.00 WIB

Gemas, Daehoon Ajak Anak Ketiga, Jena, Potong Rambut, Tuai Pujian dari Penggemar

Na Jena dan Daehoon. Sumber foto: Instagram @daehoon_na - Image

Na Jena dan Daehoon. Sumber foto: Instagram @daehoon_na

JawaPos.com - Kehidupan influencer Indonesia yang berdarah Korea, Daehoon, kini semakin menarik perhatian, ditambah kelucuan dari anak ketiga nya, Na Jena.

Di momen tersebut , Jena mengenakan atasan bermotif garis tanpa lengan, terlihat di ajak ke sebuah salon untuk memotong rambutnya.

Daehoon membagikan potret kebersamaan dengan Jena lewat media sosial Instagram pribadinya @daehoon_na.

Bayi di bawah lima tahun itu terlihat menggemaskan dengan rambut barunya, semakin menarik perhatian.

Gaya potongan bob simpel bisa menjadi inspirasi visual bagaimana gaya rambut ini dibentuk dan ditata pada anak.

Beragam komentar berdatangan, "Mirip minji kecil di film agent Kim," tulis @tu.mbuhan 

Ada yang memuji, "Princess Jenjen cantik amat," kata akun @nk.sahuri , "Gemes banget Jena," tulis @nu_rulkhotimahh 

"Kayaknya belum lama janjian potong rambut pas Junho bilang 'cantik banget Jenna,' eh udah potong lagi," kata akun @agathakissy 

"Cantiknya Jenaa Masya Allah gemes liatnya sehat selalu anak manis," kata akun @tuti.1204 , ada yang menulis, "Jena di tangan bapaknya seorang benar-benar jadi princess," @srr_sky 

Anak ketiganya bersama mantan istrinya, Julia atau Jule itu memang selalu disukai penggemar di setiap aktivitasnya.

Editor: Hanny Suwindari
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