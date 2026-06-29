Bantahan Telak Syahravi Soal Klaim Fariz RM Terkait Polemik Hak Cipta

JawaPos.com - Musisi Fariz RM memperkarakan penyanyi muda Syahravi ke ranah hukum dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tahun lalu. Kasus tersebut masih terus bergulir sampai sekarang.

Hal ini terjadi setelah Fariz RM menuding Syahravi menyanyikan lagunya berjudul Diantara Kata tanpa izin. Sang musisi menuding Syahravi menggunakan lagunya tanpa izin sehingga ia pun melakukan pelanggaran hak cipta.

Penyanyi Syahravi menolak keras disebut tidak meminta izin kepada Fariz RM saat membawakan lagu Diantara Kata. Dia mengaku telah minta izin dan melakukan pertemuan dengan Fariz RM secara langsung. Mendapat izin dari sang empu, ia pun berani untuk membawakan lagu tersebut.

"Sebelum dirilis, saya sempat ketemu mas Fariz untuk memastikan bahwa beliau senang dengan hasilnya. Waktu itu beliau senang, alhamdulillah. Makanya kita lanjut rilis lagunya," ujar Syahravi di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Tak mau asal klaim, Syahravi memperdengarkan bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan percakapan Fariz RM dalam kesempatan itu. Dalam rekaman tersebut, musisi 67 tahun memberikan pujian kepada Syahravi.

"Pendekatannya bagus. Cara lu nyanyi gua suka, interpretasinya sesuai dengan lagunya," ujar Fariz RM.

Dia juga mengatakan, lagu Diantara Kata sebenarnya bercerita tentang respek dan pesan ini harus tersampaikan dengan baik kepada para pendengar.

"Dan lu menerjemahkannya dengan baik, dengan sangat baik," puji Fariz RM dalam video itu.