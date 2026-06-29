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Leni Setya Wati
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.56 WIB

Lineup Inkigayo Live in Tokyo 2026 Resmi Diumumkan, Deretan Bintang K-Pop dan Jepang Siap Guncang Belluna Dome

Ilustrasi photo dari x @soompi - Image

Ilustrasi photo dari x @soompi

JawaPos.com - Inkigayo Live in Tokyo 2026 resmi mengumumkan jajaran artis yang akan meramaikan panggung tahun ini.

Festival musik garapan SBS tersebut kembali menghadirkan perpaduan bintang K-Pop dan musisi Jepang dalam sebuah pertunjukan megah yang dijadwalkan berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 di Belluna Dome, Tokyo.

Pengumuman lineup langsung disambut antusias oleh penggemar musik di berbagai belahan dunia.

Tahun ini, sederet nama besar dipastikan ambil bagian, mulai dari TXT, IVE, RIIZE, Hearts2Hearts, KiiiKiii, &TEAM, NiziU, KickFlip, INI, hingga BE:FIRST.

Kehadiran para artis tersebut semakin mempertegas reputasi Inkigayo Live in Tokyo sebagai salah satu festival musik Korea terbesar yang digelar di Jepang.

Tak hanya menghadirkan grup-grup yang tengah berada di puncak popularitas, festival ini juga memberi ruang bagi para rookie berbakat untuk bersinar di panggung internasional.

Nama-nama seperti CORTIS, AND2BLE, ALPHA DRIVE ONE, dan IDID dijadwalkan tampil, membuka kesempatan bagi mereka untuk memperkenalkan pesona dan kemampuan di hadapan puluhan ribu penonton.

Di sisi lain, sentuhan musik Jepang tetap menjadi bagian penting dari acara ini.

Penyanyi Ado dan Ikuta Lilas dipastikan bergabung dalam lineup, menghadirkan warna musikal yang lebih beragam sekaligus memperkuat konsep kolaborasi lintas budaya yang selalu menjadi ciri khas Inkigayo Live in Tokyo.

Lineup tahun ini dinilai sebagai salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir.

Editor: Hanny Suwindari
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