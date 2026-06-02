Merinding! Byun Woo Seok Ungkap Pernah Melihat Hantu Secara Langsung 

JawaPos.com - Aktor Byun Woo Seok membagikan pengalaman mistis yang dialaminya saat masih kecil.

Cerita horornya ini, ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam YouTube Ddeun Ddeun yang tayang pada 30 Mei 2026.

Saat berbincang bersama bintang tamu lainnya dan host, Woo Seok mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak takut pada hantu.

Menurutnya, alasan ia tidak takut adalah karena sosok hantu yang sering digambarkan dalam film terlihat terlihat seperti manusia.

Ia bahkan mengatakan bahwa ekspresi dan reaksi mereka saat merasakan sakit membuatnya merasa mereka tidak berbeda jauh dari manusia biasa.

"Saya sebenarnya belum pernah melihat hantu kesakitan, tetapi di film, bukankah mereka merasakan sakit saat diusir? Itu terlihat sangat manusiawi," terangnya mengutip dari Naver.

Percakapan kemudian berlanjut ketika Ye Eun bertanya apakah ia pernah benar-benar melihat hantu secara langsung.

Menjawab pertanyaan tersebut, sang aktor mengungkapkan bahwa ia memang pernah mengalami kejadian yang hingga kini masih diyakininya sebagai pertemuan dengan sosok hantu.

Ia menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi saat dirinya masih kecil ketika sedang berjalan menuju rumah seorang teman. Dalam perjalanan tersebut, ia melihat seseorang yang berada di jalan menurun.

Awalnya tidak ada yang terasa aneh. Namun ketika ia melirik ke arah sosok tersebut, hal mengerikan terjadi.

"Mereka memiliki rambut hitam panjang dan lurus dan mengenakan sesuatu seperti gaun. Wajah mereka sangat putih dan pucat. Saya tidak ingat wajahnya sendiri, tetapi suasananya sangat aneh," ungkap Woo Seok.