Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 2 Juni 2026 | 15.41 WIB

Miliki Kepedulian Tinggi, Doyoung NCT Beri Donasi untuk Yayasan Pencegahan Bunuh Diri dan Para Penyintas

Doyoung NCT. Sumber foto: Soompi - Image

Doyoung NCT. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia musik, Doyoung anggota boygrup Korea  NCT telah memberikan sejumlah donasi sebagai bentuk kepeduliannya.

Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), miliki hati yang tulus, Yayasan Pencegahan Bunuh Diri Korea mengkonfirmasi, “Doyoung NCT telah menyumbangkan 100 juta won atau 1 miliar rupiah.”

Bertujuan untuk mendukung tentara dengan risiko bunuh diri dan untuk membantu anak-anak dan serta remaja yang kehilangan anggota keluarga karena bunuh diri, donasi ini sangat bermanfaat.

Doyoung mengatakan, “Salah satu hal yang sering saya katakan kepada penggemar adalah Besok pasti akan lebih bahagia daripada hari ini.”

“Jika satu hari terasa berat dan sulit, saya percaya besok anda akan berjalan ke arah yang lebih hangat dan bahagia daripada hari ini,” ungkapnya

Lebih lanjut ia mengungkap, “Saya berharap donasi ini menyampaikan bahwa saya menyemangati Anda, dan memberi semua orang kekuatan untuk menemukan keberanian.”

Dalam suatu kesempatan, Jung Yoon Soon, ketua dari Yayasan Pencegahan Bunuh Diri Korea, memberikan komentar.

“Mendukung kesehatan mental prajurit dan membantu anak-anak dan remaja yang kehilangan anggota keluarga karena bunuh diri adalah tugas utama dalam menciptakan keamanan di masyarakat kita,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Kontribusi Doyoung yang tulus dan sepenuh hati akan menjadi penyelamat berharga bagi mereka yang berada di ambang keputusasaan.”

Selain menjadi anggota grup NCT, Doyoung juga membuktikan aktingnya dalam dramanya Dear X Who Doesn’t Love Me.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Doyoung Tulis Perasaan Emosionalnya Usai Mark Tinggalkan NCT - Image
Entertainment

Doyoung Tulis Perasaan Emosionalnya Usai Mark Tinggalkan NCT

Minggu, 5 April 2026 | 15.32 WIB

Rumor Kepergian Winwin dari NCT Menguat Setelah Dugaan Pindah Agensi ke Tiongkok - Image
Entertainment

Rumor Kepergian Winwin dari NCT Menguat Setelah Dugaan Pindah Agensi ke Tiongkok

Minggu, 31 Mei 2026 | 14.50 WIB

Mark Eks NCT Diduga Bersiap Meniti Karier Solo di Amerika Serikat - Image
Entertainment

Mark Eks NCT Diduga Bersiap Meniti Karier Solo di Amerika Serikat

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08.37 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore