Miliki Kepedulian Tinggi, Doyoung NCT Beri Donasi untuk Yayasan Pencegahan Bunuh Diri dan Para Penyintas

Doyoung NCT. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia musik, Doyoung anggota boygrup Korea NCT telah memberikan sejumlah donasi sebagai bentuk kepeduliannya.
Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), miliki hati yang tulus, Yayasan Pencegahan Bunuh Diri Korea mengkonfirmasi, “Doyoung NCT telah menyumbangkan 100 juta won atau 1 miliar rupiah.”
Bertujuan untuk mendukung tentara dengan risiko bunuh diri dan untuk membantu anak-anak dan serta remaja yang kehilangan anggota keluarga karena bunuh diri, donasi ini sangat bermanfaat.
Doyoung mengatakan, “Salah satu hal yang sering saya katakan kepada penggemar adalah Besok pasti akan lebih bahagia daripada hari ini.”
“Jika satu hari terasa berat dan sulit, saya percaya besok anda akan berjalan ke arah yang lebih hangat dan bahagia daripada hari ini,” ungkapnya
Lebih lanjut ia mengungkap, “Saya berharap donasi ini menyampaikan bahwa saya menyemangati Anda, dan memberi semua orang kekuatan untuk menemukan keberanian.”
Dalam suatu kesempatan, Jung Yoon Soon, ketua dari Yayasan Pencegahan Bunuh Diri Korea, memberikan komentar.
“Mendukung kesehatan mental prajurit dan membantu anak-anak dan remaja yang kehilangan anggota keluarga karena bunuh diri adalah tugas utama dalam menciptakan keamanan di masyarakat kita,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Kontribusi Doyoung yang tulus dan sepenuh hati akan menjadi penyelamat berharga bagi mereka yang berada di ambang keputusasaan.”
Selain menjadi anggota grup NCT, Doyoung juga membuktikan aktingnya dalam dramanya Dear X Who Doesn’t Love Me.
