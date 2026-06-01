Kata Fajar Sadboy, Persalinan Amanda Manopo Sudah Sangat Dekat

JawaPos.com - Usia kehamilan Amanda Manopo sudah memasuki usia tua. Itu tandanya sebentar lagi bintang sinetron Ikatan Cinta akan melahirkan buah hati pertama dari hasil pernikahannya bersama Kenny Austin.

Sebagai sahabat, Fajar Sadboy mengakui kerap menjalin komunikasi dengan Amanda Manopo. Saat disinggung soal tanggal persalinan, dia masih enggan memberikan bocoran dengan alasan masih dirahasiakan.

"Aku juga belum dapat infonya nih karena dirahasiakan,” kelit Fajar Sadboy saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Meski enggan memberikan bocoran soal tanggal melahirkan, Fajar Sadboy memberikan isyarat kuat bahwa Amanda Manopo akan melahirkan dalam waktu dekat.

“Kalau dihitung dari bulannya, bulan ini kali ya (melahirkan). Mudah-mudahan semuanya dilancarkan," aku Fajar Sadboy.

Pria berusia 19 tahun itu mengaku sangat berhati-hati saat melakukan komunikasi dengan Amanda Manopo selama masa kehamilan. Hal itu dilakukannya untuk menjaga mood Manda supaya tidak berantakan yang bisa berdampak kurang baik pada kehamilannya.

Fajar Sadboy lebih banyak menunjukkan perhatian dengan menanyakan kondisi kesehatan Amanda Manopo. Selebihnya, Fajar Sadboy menyarankan agar mengatur aktivitas sehari-hari supaya Manda tidak sampai kelelahan.

“Ibu hamil kan gampang capek, gampang pusing, makanya kayak aku berusaha menjjaga mood-nya. Takutnya tiba-tiba ngamuk, terus anaknya lahir tiba-tiba," kata Fajar Sadboy sambil bercanda.