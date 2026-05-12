Asa BABY MONSTER Ungkap Kini Refleks Pakai Bahasa Korea hingga Terbawa Mimpi

Foto visual Asa BABY MONSTER di mini album kedua. (X @YGBABYMONSTER_)
JawaPos.com - Baru-baru ini BABYMONSTER tampil sebagai bintang tamu di program Park Myung Soo Radio Show.
Hadir sebagai bintang tamu, para member membagikan berbagai cerita menarik tentang kehidupan mereka di balik layar.
Dalam siaran tersebut, para member membahas Bemon Awards sebuah penghargaan lucu yang mereka buat sendiri melalui konten internal grup.
Setiap member menerima kategori penghargaan berbeda yang dianggap paling cocok dengan kepribadian masing-masing.
Asa sendiri memenangkan penghargaan Self Care Grand Prize karena dikenal paling rajin merawat diri dan suka memasak.
Asa menjelaskan bahwa dirinya memang menikmati kegiatan memasak serta memiliki rutinitas harian yang cukup teratur dibanding member lainnya.
Obrolan kemudian beralih ke kehidupan Asa sebagai member asal Jepang yang sudah lama tinggal di Korea Selatan.
Mengingat lamanya ia tinggal di Korea, Myung Soo bertanya apakah ia bermimpi dalam bahasa Korea
"Anehnya saya bermimpi dalam bahasa Korea ketika berada di Korea tetapi saya bermimpi dalam bahasa Jepang ketika berada di Jepang," jawab Asa mengutip dari Naver.
Ia juga mengaku mulai lupa beberapa ekspresi dan intonasi bahasa Jepang karena terlalu jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi