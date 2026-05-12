Asa BABY MONSTER Ungkap Kini Refleks Pakai Bahasa Korea hingga Terbawa Mimpi

JawaPos.com - Baru-baru ini BABYMONSTER tampil sebagai bintang tamu di program Park Myung Soo Radio Show.

Hadir sebagai bintang tamu, para member membagikan berbagai cerita menarik tentang kehidupan mereka di balik layar.

Dalam siaran tersebut, para member membahas Bemon Awards sebuah penghargaan lucu yang mereka buat sendiri melalui konten internal grup.

Setiap member menerima kategori penghargaan berbeda yang dianggap paling cocok dengan kepribadian masing-masing.

Asa sendiri memenangkan penghargaan Self Care Grand Prize karena dikenal paling rajin merawat diri dan suka memasak.

Asa menjelaskan bahwa dirinya memang menikmati kegiatan memasak serta memiliki rutinitas harian yang cukup teratur dibanding member lainnya.

Obrolan kemudian beralih ke kehidupan Asa sebagai member asal Jepang yang sudah lama tinggal di Korea Selatan.

Mengingat lamanya ia tinggal di Korea, Myung Soo bertanya apakah ia bermimpi dalam bahasa Korea

"Anehnya saya bermimpi dalam bahasa Korea ketika berada di Korea tetapi saya bermimpi dalam bahasa Jepang ketika berada di Jepang," jawab Asa mengutip dari Naver.