Muslim LifeFest 2026 Hadirkan Produk Halal dan Pendidikan Islam

JawaPos.com - Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) menggelar Muslim LifeFest 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, 28–30 Agustus 2026.

Pameran tersebut menghadirkan lebih dari 205 pelaku usaha dari tujuh kategori serta lebih dari 65 lembaga pendidikan Islam.

Berbagai produk dan layanan ditampilkan dalam Muslim LifeFest 2026, mencakup kebutuhan gaya hidup halal, mulai fashion, makanan, obat halal, hingga pariwisata.

Sekretaris Jenderal KPMI Lucky Cahyo Kencono mengatakan, kategori dalam Muslim LifeFest disusun berdasar kebutuhan sehari-hari keluarga Muslim.

”Di sini ada beberapa produk. Ada fashion, food, halal medicine, tour and tourism, dan berbagai kebutuhan halal lifestyle lainnya,” ujar Lucky.

Selain mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen, pameran tersebut menjadi sarana bagi UMKM untuk memperkenalkan produk dan memperkuat brand.

Bendahara Umum KPMI Teuku Fadhil Aruna mengatakan, pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan branding maupun meluncurkan produk baru.

”Tujuannya untuk memberikan semangat kepada teman-teman UMKM, para pengusaha yang mungkin ingin mem-branding-kan produknya, launching produk, kemudian memperkenalkan brand baru atau merek baru,” terang Fadhil.