Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 31 Agustus 2026 | 19.53 WIB

Muslim LifeFest 2026 Hadirkan Produk Halal dan Pendidikan Islam

KPMI selenggarakan Muslim LifeFest 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. (Istimewa) - Image

KPMI selenggarakan Muslim LifeFest 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. (Istimewa)

JawaPos.com - Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) menggelar Muslim LifeFest 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, 28–30 Agustus 2026.

Pameran tersebut menghadirkan lebih dari 205 pelaku usaha dari tujuh kategori serta lebih dari 65 lembaga pendidikan Islam.

Berbagai produk dan layanan ditampilkan dalam Muslim LifeFest 2026, mencakup kebutuhan gaya hidup halal, mulai fashion, makanan, obat halal, hingga pariwisata.

Sekretaris Jenderal KPMI Lucky Cahyo Kencono mengatakan, kategori dalam Muslim LifeFest disusun berdasar kebutuhan sehari-hari keluarga Muslim.

”Di sini ada beberapa produk. Ada fashion, food, halal medicine, tour and tourism, dan berbagai kebutuhan halal lifestyle lainnya,” ujar Lucky.

Selain mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen, pameran tersebut menjadi sarana bagi UMKM untuk memperkenalkan produk dan memperkuat brand.

Bendahara Umum KPMI Teuku Fadhil Aruna mengatakan, pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan branding maupun meluncurkan produk baru.

”Tujuannya untuk memberikan semangat kepada teman-teman UMKM, para pengusaha yang mungkin ingin mem-branding-kan produknya, launching produk, kemudian memperkenalkan brand baru atau merek baru,” terang Fadhil.

Sektor pendidikan juga menjadi bagian dari Muslim LifeFest melalui Muslim EduFest yang digelar bersama Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia (PULDAPII).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Produk Halal Indonesia Dibidik Pasar Mancanegara - Image
Ekonomi

Produk Halal Indonesia Dibidik Pasar Mancanegara

Senin, 31 Agustus 2026 | 00.24 WIB

Pekan Halal Indonesia 2026: MCEBI Pamerkan Produk Halal Tenant Juara Studentpreneur Bootcamp - Image
Pendidikan

Pekan Halal Indonesia 2026: MCEBI Pamerkan Produk Halal Tenant Juara Studentpreneur Bootcamp

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23.01 WIB

Lewat Buku Terbarunya, Abdul Halim Mahfudz Perluas Perspektif Industri Halal di Indonesia - Image
Islami

Lewat Buku Terbarunya, Abdul Halim Mahfudz Perluas Perspektif Industri Halal di Indonesia

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21.57 WIB

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore