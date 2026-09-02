Pertamax Green 95 Naik Rp 2.550 per Liter per 2 September, Cek Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Pertamax Green 95 sebesar Rp 2.550 per liter per 2 September 2026 pukul 00.00 WIB.

Adapun harga Pertamax Green 95 berubah dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter, penyesuaian sebesar Rp2.550 per liter.

Penyesuaian harga Pertamax Green 95 dilakukan setelah adanya kenaikan harga sejumlah produk BBM Non Subsidi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga Pertamax Green 95 dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian harga produk BBM Non Subsidi.

“Mulai 2 September 2026, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax Green 95. Penyesuaian inimengikuti harga sejumlah produk BBM Non Subsidi yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (2/9).

Kitty menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamax Green 95 merupakan produk BBM dengan Research Octane Number (RON) 95 yang dikembangkan dengan campuran bioetanol sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar dapat memberikan performa yang optimal.