Menkeu Purbaya Pastikan Ballpress Ilegal akan Dimusnahkan, Industri Lokal Tak Mampu Olah Ulang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ballpress ilegal akan dimusnahkan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Kementerian Keuangan akan menyiapkan dana untuk memusnahkan baju impor illegal dalam bentuk Ballpres.

“Kemenkeu akan mencari menyiapkan dana untuk musnahkan ini,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/6).

Purbaya mengatakan, selain untuk memusnahkan barang hasil tangkapan terbaru. Dana tersebut nantinya juga akan digunakan untuk memusnahkan produk pakaian bekas hasil impor illegal sebelumnya.

“Termasuk yang di pelabuhan-pelabuhan yang lain yang sudah bertahun-tahun tidak dimusnahkan,” ucapnya.

Ia mengatakan, awalnya pemerintah berencana untuk menyerahkan hasil sitaan balpres kepada industri tekstil lokal untuk diolah ulang. Namun setelah berdiskusi, mereka ternyata tidak mampu menampung sitaan tersebut.

"Dulu kita pernah diskusi sama industri. Industri bilang bisa dimanfaatkan, tapi ketika kita tawarkan dan kita proses, mereka bilang enggak mampu,"ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengamankan 43 kontainer berisi pakaian bekas demgan nilai ekonomi mencapai Rp 37,5 miliar.