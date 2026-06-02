Berikut Daftar Harga Sembako di Pasar Hari Ini, Cabai Rawit Merah Rp 75.650 per Kg, Sedangkan Telur Rp 30.400 per Kg

ILUSTRASI: Pedagang cabai Pasar Keputran Muniah sedang menimbang cabai di lapaknya kemarin (31/10). Harga cabai rawit di pasar masih tinggi, berkisar Rp 65.000 per kilogram. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp 75.650 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp 30.400 per kg.
Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Selasa pukul 09.50 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp 54.000 per kg, bawang putih Rp 39.600 per kg.
Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp 15.150 per kg, beras kualitas bawah II Rp 14.800 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp 15.850 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.750 per kg.
Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 16.950 per kg, dan beras kualitas super II Rp 16.550 per kg.
Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 63.500 per kg, cabai merah keriting Rp 63.450 per kg, dan cabai rawit hijau Rp 57.800 per kg.
Kemudian, daging ayam ras segar Rp 36.900 per kg, daging sapi kualitas I Rp 150.700 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp 143.900 per kg.
Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp 20.200 per kg, gula pasir lokal Rp 19.250 per kg.
Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp 20.850 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp 24.250 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp 23.250 per liter.
