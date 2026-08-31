Kebakaran Desa Adat Sade Berdampak ke 189 KK dan 320 Pelaku Pariwisata

Desa Adat Sade Lombok Tengah terbakar Sabtu malam, bangunan bambu dan ilalang hangus. (X/Weather Monitor)
JawaPos.com - Kebakaran yang melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 22 Agustus 2026 berdampak terhadap 189 kepala keluarga (KK) dan 320 pelaku pariwisata.
Selain mengganggu aktivitas masyarakat, peristiwa tersebut juga menyebabkan kerusakan pada puluhan bangunan adat yang menjadi bagian dari kawasan wisata tersebut.
Berdasarkan data sementara Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta tim lapangan Politeknik Pariwisata Lombok per 27 Agustus 2026, sebanyak 75 rumah adat dan 69 toko seni mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Bangunan lain yang terdampak meliputi delapan lumbung alang, satu menara pantau, empat Berugak Sekenam, enam Berugak Sakepat, satu Bale Beleq, serta sejumlah fasilitas umum.
Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya dari sektor pariwisata. Kondisi tersebut membuat pemulihan kawasan menjadi salah satu perhatian setelah kebakaran terjadi.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pemulihan Desa Adat Sade membutuhkan perencanaan jangka panjang dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra, hingga masyarakat adat. Langkah tersebut mencakup rekonstruksi kawasan sekaligus upaya penggalangan dana untuk mendukung proses pemulihan.
Kementerian Pariwisata juga menyatakan akan memberikan dukungan terhadap pemulihan ekosistem pariwisata di Desa Adat Sade. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat setempat agar aktivitas pariwisata dapat kembali berjalan.
"Kami dari Kementerian Pariwisata bersama poltekpar juga membantu, kami akan rapatkan dengan pemda tentang bagaimana memulihkan kembali dan membangun kembali dan tentu sama-sama melibatkan masyarakat," katanya dalam keterangannya, dikutip Senin (31/8).
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Jawa Pos
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