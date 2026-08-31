Mahasiswa S2 STIK Lemdiklat Polri Salurkan Bantuan dan Pendampingan bagi Korban Gempa NTT

Sementara itu, sejumlah bantuan lainnya dikirim melalui Pelabuhan Lorens Say untuk selanjutnya disalurkan ke wilayah Pelabuhan Palue, Kecamatan Palue, menjangkau wilayah yang aksesnya cukup menantang.

Bagi warga yang kehilangan kenyamanan rumah dan harus menjalani hari-hari di lokasi pengungsian, bantuan kebutuhan sehari-hari menjadi sesuatu yang sangat berarti. Sembako yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan yang masih panjang. Bantuan tersebut berupa beras Cap Tani, minyak goreng Lentera, air mineral Aqua, susu bubuk Dancow, mi instan rasa soto, serta popok bayi, barang-barang sederhana namun sangat dibutuhkan di posko pengungsian.

Di Dusun Wairhabi, bantuan diterima oleh Agustinus Nong Viles selaku koordinator posko pengungsian. Posko tersebut menampung warga dari tiga wilayah, yakni Dusun Wairhabi, Dusun Habigahar, dan Kelurahan Waiot. Tercatat sebanyak 159 kepala keluarga berada di posko pengungsian tersebut. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang harus menghadapi dampak gempa sekaligus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh dari kenyamanan rumah masing-masing.

Kehadiran para mahasiswa S2 STIK Lemdiklat Polri Angkatan 16 tidak sekadar membawa paket sembako. Lebih dari itu, mereka juga melakukan trauma healing bagi korban gempa serta menyelenggarakan bakti kesehatan, hadir bukan hanya sebagai penyalur bantuan, melainkan sebagai sahabat yang mendampingi di masa sulit. Di tengah situasi yang masih berat, kehadiran mereka membawa pesan hangat bahwa para penyintas tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.

Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama saudara sebangsa dan setanah air.

"Kami ingin mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan setelah bencana gempa mengguncang wilayah Flores dan sekitarnya," ujar Kombes Didit Bambang Wibowo, selaku perwira pendamping mahasiswa S2 STIK 16.

Semangat gotong royong menjadi semakin penting ketika kebutuhan masyarakat terdampak masih terus bermunculan. Terlebih, sejumlah wilayah di NTT memiliki kondisi geografis yang berbukit dan kepulauan, membuat distribusi bantuan tidak selalu mudah dilakukan. Karena itu, setiap paket yang sampai ke tangan warga memiliki arti lebih dari sekadar nilai barang, ia menjadi simbol solidaritas dan kepedulian kemanusiaan yang tulus.

Perlu diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026 sekitar pukul 04.58 WIB. BMKG mencatat episenter gempa berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami dan menggetarkan hati seluruh masyarakat Indonesia.

Bencana tersebut berdampak luas di NTT. Data pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana mencatat tujuh kabupaten terdampak, yakni Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Hingga pembaruan BNPB pada Sabtu (29/8), jumlah korban meninggal dunia mencapai 111 orang, sementara ratusan ribu warga terdampak dan sebagian besar harus mengungsi. Data kesehatan NTT per 24 Agustus mencatat sekitar 299.145 orang mengungsi di tujuh kabupaten tersebut.

Di tengah proses pemulihan yang masih panjang dan gempa susulan yang masih terus terjadi, aksi kemanusiaan seperti yang dilakukan mahasiswa S2 STIK Lemdiklat Polri Angkatan 16 menjadi pengingat bahwa pemulihan sebuah bencana bukan hanya tentang membangun kembali rumah dan fasilitas umum. Lebih dari itu, ia adalah tentang memastikan para penyintas merasa diperhatikan, didampingi, dan tidak sendirian dalam perjalanan menuju bangkit kembali.