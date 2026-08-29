Kisah Apes Koki MBG di Tuban: Diputus Gebetan Gelap, Ancam Sebar Video Intim hingga Berujung Bui 

Kisah cinta gelap AYL, seorang koki di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jenu, Tuban, berakhir di balik jeruji besi. (Radar Tuban)
JawaPos.com - Kisah cinta gelap AYL, seorang koki di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jenu, Tuban, berakhir di balik jeruji besi.
AYL, yang tak terima diputus kekasih gelapnya AR, diduga mengancam menyebarkan video intim mereka hingga akhirnya ditangkap polisi.
Dilansir Radar Tuban (Jawa Pos Group),
Kasus ini bermula dari jalinan asmara terlarang antara AYL dan AR yang merupakan sesama relawan di SPPG Jenu.
Hubungan terlarang tersebut berlanjut hingga tindakan intim di beberapa tempat, termasuk di sebuah hotel, yang sempat direkam oleh pelaku melalui ponselnya.
Perselisihan muncul setelah korban memutuskan untuk mengakhiri hubungan gelap tersebut.
Tidak terima dengan keputusan itu, AYL memanfaatkan rekaman video intim milik mereka sebagai alat untuk menekan dan mengancam korban.
Kapolsek Jenu AKP Darwanto mengungkapkan, pelaku awalnya menuntut uang tebusan sebesar Rp20 juta dengan janji akan menghapus rekaman tersebut. Setelah proses negosiasi, nominal yang diminta disepakati turun menjadi Rp5 juta.
“Tak berselang lama pelaku kembali meminta tambahan uang. Karena tak lagi memiliki uang dan terus diancam, korban akhirnya berterus terang kepada suaminya,” jelas Daerwanto, Kamis (27/8).
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Jawa Pos
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