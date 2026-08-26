Olly Dondokambey Ungkap Rahasia Bebas Visa dan Bendungan di Sulut!

Mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) periode 2016-2025, Olly Dondokambey, dalam peluncuran dan bedah buku berjudul "Menjaga Nyiur Tetap Melambai" di Bentara Budaya, Jakarta, Rabu (26/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) periode 2016-2025, Olly Dondokambey, mengungkapkan sejumlah catatan keberhasilan selama memimpin wilayah Sulut dua periode. Ia menilai capaian pembangunan daerah tidak terlepas dari kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Olly saat peluncuran dan bedah buku berjudul "Menjaga Nyiur Tetap Melambai" di Bentara Budaya, Jakarta, Rabu (26/8).
Olly mengawali penyampaiannya dengan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan selama dirinya menjalankan amanah sebagai gubernur.
“Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan terhadap saya pribadi maupun selama kita melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai Gubernur,” kata Olly saat menyampaikan sambutan.
Menurut Olly, salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah menjalin komunikasi serta membangun hubungan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai program di daerah akan sulit berjalan maksimal tanpa dukungan dari pemerintah pusat.
“Banyak hal yang kita bisa buat. Ada di buku ada tulisan di situ juga, menembus birokrasi pusat. Keberhasilan daerah itu bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah pusat,” bebernya.
Olly kemudian menceritakan pengalamannya ketika mengurus kebijakan bebas visa bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Sulawesi Utara. Saat itu, ia menyebut dirinya langsung menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mempercepat proses tersebut.
“Tanpa dukungan pemerintah pusat, semua ini tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi jaman itu Pak Laoly Menteri Hukum dan HAM, Pak. Saya cuma datang satu hari, surat bebas visa tiga jam selesai,” ucapnya.
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Jawa Pos
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