Muktamar NU ke-35 di Jombang, Catat Jalur yang Dialihkan 27–31 Agustus 2026

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU pada 27 - 31 Agustus 2016 mendatang. (Dokumentasi Radar Jombang)
JawaPos.com - Jombang bakal lebih padat selama Muktamar NU ke-35 berlangsung 27–31 Agustus 2026. Satlantas Polres Jombang menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam tiga ring, termasuk pengalihan kendaraan ke jalan tol dan sejumlah jalur alternatif.
Pengendara yang melintas di Jombang perlu mengetahui rute pengalihan agar perjalanan tetap lancar. Pengaturan arus dibagi dalam tiga ring dengan sejumlah jalur pengalihan untuk menjaga kelancaran lalu lintas.
Informasi rekayasa lalu lintas tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Satlantas Polres Jombang. Pengendara yang melintas di wilayah Jombang selama muktamar diminta memperhatikan rute pengalihan dan mengikuti arahan petugas.
Pada Ring 1, kendaraan yang melintas dari Lamongan menuju Pare atau Kediri maupun arah sebaliknya diarahkan menggunakan jalan tol.
Kendaraan dari Lamongan menuju Pare-Kediri masuk melalui Pintu Tol Jombang dan keluar di Pintu Tol Bandar Kedungmulyo.
Sementara kendaraan dari Pare-Kediri menuju Lamongan diarahkan masuk melalui Pintu Tol Bandar Kedungmulyo dan keluar di Pintu Tol Jombang.
Pengaturan juga diterapkan di Simpang 4 Embong Miring Denanyar. Kendaraan truk dan bus yang melintas akan diarahkan menuju Simpang 4 Sambong melalui Jalan Brigjen Kretarto.
Selain itu, kendaraan dari arah utara yang lolos penyekatan Ring 2 dan Ring 3 di Pintu Tol Jombang, baik kendaraan barang maupun mobil penumpang menuju Jalan KH Wahab Hasbullah, akan dialihkan menggunakan jalan tol menuju Kediri/Nganjuk atau Mojokerto.
Ring 2 difokuskan untuk mengatur kendaraan dari wilayah utara Jombang, termasuk Kabuh, Lamongan, dan Bojonegoro. Kendaraan dari wilayah tersebut yang menuju Nganjuk atau Kediri dialihkan melalui Simpang 3 jalur bawah Jembatan Ploso.
Selanjutnya, kendaraan diarahkan melewati Jalan Plandaan, Jalan Raya Gebangbunder, Jalan Raya Munung hingga menuju Jatikalen, Nganjuk.
Untuk kendaraan dari arah utara menuju Mojokerto dan Surabaya, jalur yang disiapkan melewati Simpang 4 Pasar Kabuh, Simpang 4 Flyover Jembatan Ploso, Jalan Raya Brantas, kemudian menuju Jalan Raya Gedek Ploso dan selanjutnya ke Mojokerto.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti