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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 25 Agustus 2026 | 22.50 WIB

Muktamar NU ke-35 di Jombang, Catat Jalur yang Dialihkan 27–31 Agustus 2026

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU pada 27 - 31 Agustus 2016 mendatang. (Dokumentasi Radar Jombang) - Image

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU pada 27 - 31 Agustus 2016 mendatang. (Dokumentasi Radar Jombang)

JawaPos.com - Jombang bakal lebih padat selama Muktamar NU ke-35 berlangsung 27–31 Agustus 2026. Satlantas Polres Jombang menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam tiga ring, termasuk pengalihan kendaraan ke jalan tol dan sejumlah jalur alternatif. 

Pengendara yang melintas di Jombang perlu mengetahui rute pengalihan agar perjalanan tetap lancar. Pengaturan arus dibagi dalam tiga ring dengan sejumlah jalur pengalihan untuk menjaga kelancaran lalu lintas.

Informasi rekayasa lalu lintas tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Satlantas Polres Jombang. Pengendara yang melintas di wilayah Jombang selama muktamar diminta memperhatikan rute pengalihan dan mengikuti arahan petugas.

Ring 1: Sejumlah Kendaraan Dialihkan ke Tol

Pada Ring 1, kendaraan yang melintas dari Lamongan menuju Pare atau Kediri maupun arah sebaliknya diarahkan menggunakan jalan tol.
Kendaraan dari Lamongan menuju Pare-Kediri masuk melalui Pintu Tol Jombang dan keluar di Pintu Tol Bandar Kedungmulyo.

Sementara kendaraan dari Pare-Kediri menuju Lamongan diarahkan masuk melalui Pintu Tol Bandar Kedungmulyo dan keluar di Pintu Tol Jombang.

Pengaturan juga diterapkan di Simpang 4 Embong Miring Denanyar. Kendaraan truk dan bus yang melintas akan diarahkan menuju Simpang 4 Sambong melalui Jalan Brigjen Kretarto.

Selain itu, kendaraan dari arah utara yang lolos penyekatan Ring 2 dan Ring 3 di Pintu Tol Jombang, baik kendaraan barang maupun mobil penumpang menuju Jalan KH Wahab Hasbullah, akan dialihkan menggunakan jalan tol menuju Kediri/Nganjuk atau Mojokerto.

Ring 2: Atur Arus dari Utara Jombang

Ring 2 difokuskan untuk mengatur kendaraan dari wilayah utara Jombang, termasuk Kabuh, Lamongan, dan Bojonegoro. Kendaraan dari wilayah tersebut yang menuju Nganjuk atau Kediri dialihkan melalui Simpang 3 jalur bawah Jembatan Ploso.

Selanjutnya, kendaraan diarahkan melewati Jalan Plandaan, Jalan Raya Gebangbunder, Jalan Raya Munung hingga menuju Jatikalen, Nganjuk.

Untuk kendaraan dari arah utara menuju Mojokerto dan Surabaya, jalur yang disiapkan melewati Simpang 4 Pasar Kabuh, Simpang 4 Flyover Jembatan Ploso, Jalan Raya Brantas, kemudian menuju Jalan Raya Gedek Ploso dan selanjutnya ke Mojokerto.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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