Petani Ngaku Diuntungkan MBG, Lebih Mudah Jual Hasil Panen dengan Harga Stabil

JawaPos.com - Manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirasakan langsung oleh kelompok petani. Adanya program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dianggap mendorong penyaluran hasil tani setelah panen.

Agi Sumarlin, petani di Desa Sukaresmi, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menceritakan bahwa setelah adanya MBG membuat serapan hasil panennya lebih terjamin. Harga komoditas juga lebih stabil.

"Yang dulunya harga anjlok saat panen raya karena pasokan melimpah. Dengan adanya MBG, hasil panen petani lokal memiliki wadah penyerapan yang pasti dan menjadikan tolak ukur stabilitas harga di tingkat petani," kata Agi, Senin (29/6).

MBG juga mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Sebab, petani bisa langsung menjual hasil panennya ke dapur MBG dengan harga yang relatif lebih baik.

"Kontrak pasokan dengan koperasi atau satuan pelayanan MBG memberikan jaminan harga yang lebih adil dan stabil," imbuhnya.

Agi pun mneyambut positif rencana refocusing MBG yang dilakukan BGN. Dalam kebijakan baru ini, terdapat 4 katergori prioritas penerima MBG. Mereka adalah anak-anak di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar), Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita.

Agi optimis kebijakan ini bisa memberikan manfaat bagi petani di daerah pedesaan. Sebab, mereka akan lebih mudah mendapat akses untuk menyalurkan komoditas pertaniannya.

"Adanya itu justru menjadi angin segar bagi petani di daerah. Bahwa hasil panen (padi, sayur, buah pisang lokal, ubi, telur, daging, dan sebagainya) bisa diserap oleh dapur MBG. Dan, dapat mengurangi risiko gagal jual atau harga anjlok saat panen raya, serta memiliki harga jual yang layak dan stabil," jelasnya