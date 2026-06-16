Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Palu Sulawesi Tengah: Jalur Sigi-Napu Putus, Rumah Warga Rusak Parah

Tangkapan layar video warga memperlihatkan di kawasan Desa Nokilalaki, Kabupaten Sigi, pascagempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah. (istimewa)
JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6) siang. Dampak kerusakan dari guncangan besar ini pun mulai bermunculan di jagat media sosial. Berdasarkan video yang beredar luas, kerusakan parah diduga terjadi di kawasan perbatasan antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa episentrum gempa berada di darat, sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu dengan kedalaman dangkal 10 kilometer. Tak heran, guncangan terasa sangat kuat dan memicu kepanikan warga.
Detik-Detik Longsor dan Kerusakan Rumah di Nokilalaki
Dikutip dari Radar Palu (JawaPos Group), salah satu video amatir yang viral di media sosial merekam detik-detik mencekam pasca-gempa di kawasan pegunungan Desa Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Guncangan hebat tersebut memicu longsoran material tanah dan batu dari perbukitan di sekitar pemukiman warga.
Tidak hanya longsor yang mengerikan, video tersebut juga memperlihatkan kondisi sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan cukup parah. Dinding-dinding bangunan tampak retak besar bahkan ada yang roboh total akibat tidak kuat menahan getaran gempa magnitudo 6,7 tersebut.
Seorang warga di lokasi kejadian sempat merekam suasana darurat tersebut sembari memberikan kesaksian langsung mengenai kondisi desa mereka.
"Hari ini gempa di Noki, lumayan kuat. Gunung longsor. Banyak rumah warga yang rusak," ujar seorang warga dalam video yang beredar sambil merekam kondisi di lokasi.
Hingga saat ini, otoritas terkait masih terus melakukan pendataan. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah total rumah yang rusak maupun perkiraan total kerugian materiil yang dialami oleh warga terdampak.
Dampak gempa Sulawesi Tengah ternyata tidak berhenti di pemukiman saja. Berdasarkan video lain yang beredar di platform digital, akses infrastruktur transportasi di Kabupaten Sigi juga dilaporkan lumpuh akibat aspal jalan yang amblas ke dalam tanah.
Kondisi jalan yang hancur ini membuat jalur transportasi darat tidak bisa dilewati oleh kendaraan sama sekali. Dalam rekaman video yang diambil oleh masyarakat setempat, terdengar suara kepanikan karena wilayah mereka menjadi terisolasi.
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