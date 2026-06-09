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Sabik Aji Taufan
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.51 WIB

Penetapan BPD HIPMI DOB Papua Dianggap Beri Kepastian, Polemik Diminta Diselesaikan Secara Transparan

Pelantikan BPD HIPMI wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya. (Istimewa) - Image

Pelantikan BPD HIPMI wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya. (Istimewa)

JawaPos.com - Penetapan empat BPD HIPMI dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua dianggap sebagai upaya memberikan kepastian bagi organisasi. Oleh karena itu, polemik terkait hal ini jelang Musyawarah Nasional (MUNAS) HIPMI dinilai tidak perlu terjadi.

Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo mengatakan, organisasi perlu memegang prinsip dunia usaha, seperti predictability, kesetaraan perlakuan, dan penghormatan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Bila terjadi perubahan perubahan keputusan setelah proses verifikasi, maka bisa menimbulkan ketidakpastian.

“Isu ini bukan sekadar soal satu suara tambahan atau pengurangan voters. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi menjaga konsistensi aturan dan memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas,” ujar Anthonius Wetipo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Sementara, Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal menambahkan, prinsip kepastian aturan yang selama ini menjadi fondasi dunia usaha juga harus menjadi pegangan dalam kehidupan berorganisasi.

“Bagi dunia usaha, kepastian aturan adalah fondasi. Prinsip yang sama juga penting diterapkan dalam organisasi. Ketika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan proses verifikasi telah dilalui, maka keputusan yang diambil harus mengacu pada aturan yang sama bagi semua daerah,” kata Rob.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire. Menurutnya, standar penerapan voters telah dibahas sebelumnya. Voters berlaku bagi seluruh BPD.

“Jika sebuah standar sudah dibahas dan menjadi rujukan bersama, maka penerapannya juga harus konsisten. Kesetaraan perlakuan penting agar seluruh daerah memiliki kepercayaan yang sama terhadap proses organisasi,” kata Yoti Gire.

Dalam kesempatan sama, Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang menyampaikan, kepastian aturan dan keadilan dalam pengambilan keputusan merupakan modal penting untuk menjaga kredibilitas organisasi.

“HIPMI adalah organisasi para pengusaha. Karena itu, tata kelolanya juga harus mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung dunia usaha, yaitu transparansi, kepastian, dan keadilan. Kepercayaan anggota akan tumbuh jika aturan diterapkan secara konsisten kepada semua pihak,” pungkas Nickson.

Editor: Sabik Aji Taufan
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