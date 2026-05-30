Kampanyekan Keselamatan Lalu Lintas, Polri Libatkan Komunitas Difabel Jepara

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat menemui komunitas ojol dan difabel di Jepara, Jawa Tengah. (Polri)
JawaPos.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menekankan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab mewujudkan keselamatan lalu lintas. Dia pun mengajak komunitas difabel dan ojek online (ojol) untuk terlibat program tersebut.
Hal itu disampaikan Agus saat menghadiri agenda Polantas Menyapa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (30/5). Acara ini dihadiri oleh komunitas ojol dan difabel, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Jenderal bintang dua Polri ini mengatakan, jajarannya saat ini berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat dalam upaya preventif menekan angka kecelakaan lalu lintas. Petugas diutamakan untuk melakukan langkah pencegahan dibanding penilangan.
“Jadi kegiatan Polantas Menyapa dan melayani terutama kepada masyarakat, khususnya ojol dan lainnya, termasuk hari ini juga ada teman-teman kita difabel yang sudah difasilitasi oleh Pak Kapolres. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kapolres,” kata Agus.
Agus menilai, jajaran Ditlantas Polda Jawa Tengah telah menghadirkan berbagai inovasi pelayanan, termasuk pemberdayaan komunitas difabel.
“Oleh sebab itu hari ini kami hadir di Jepara memastikan bahwa jajaran, khususnya di Jawa Tengah, sudah mengimplementasikan bahwa kita saat ini harus dekat dengan masyarakat. Layani masyarakat dengan ikhlas,” imbuhnya.
Agus juga menitipkan perhatian kepada para pengemudi ojol dan komunitas difabel agar terus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Saya titip kawan-kawan ojol termasuk difabel yang sudah difasilitasi. Karena memang negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, terutama berkaitan dengan keselamatan,” pungkasnya.
