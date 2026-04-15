Propam Polda Sumbar Periksa Petugas Patwal yang Viral Kawal Rombongan Arteria Dahlan Berfoto di Tikungan Sitinjau Lauik

Sebuah video viral memperlihatkan aksi sejumlah mobil yang berhenti di tikungan jalan tajam dan curam hanya untuk berfoto di jalur ekstrem Sitinjau Lauik, Sumatera Barat. (Instagram: @warungjurnalis)
JawaPos.com - Polda Sumbar mengambil langkah tegas pasca viralnya video rombongan Arteria Dahlan berfoto di Tikungan Sitinjau Lauik, Sumatera Barat (Sumbar). Petugas patwal yang mengawal rombongan tersebut kini diproses oleh Propam Polda Sumbar.
Informasi tersebut dipastikan oleh Polda Sumbar dan sudah diumumkan melalui akun media sosial resmi Bid Propam Polda Sumber serta Humas Polda Sumbar. Tidak sendirian, Bid Propam Polda Sumbar turut menggandeng Sipropam Polres Solok Kota dalam pemeriksaan tersebut.
”Kami dari Bidpropam Polda Sumbar dan Sipropam Polres Solok Kota telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap personel yang melakukan pengawalan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik, akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” bunyi unggahan akun tersebut dikutip pada Rabu (15/4).
Dalam unggahan yang sama disampaikan bahwa Bid Propam Polda Sumbar bergerak atas informasi yang beredar luas sejak Minggu (12/4). Persisnya peristiwa foto bersama rombongan pejabat saat melintas di Tikungan Sitinjau Lauik. Peristiwa itu viral di media sosial dan langsung menyita perhatian publik secara luas.
Baca Juga:13 Kuliner Gudeg di Jogja Paling Legendaris dengan Cita Rasa Gurih Manis dan Harga Ekonomis
Sebelumnya Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes M. Reza Chairul menyatakan bahwa pihaknya sudah menegur secara langsung jajaran Polres Solok Kota. Termasuk diantaranya kapolres dan kasatlantas. Dia tidak menampik video itu terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar.
”Di situ masyarakat biasa berhenti untuk memberi bingkisan tali asih kepada sukarelawan pengatur lalu lintas yang bertugas di tikungan tersebut,” terang dia.
Namun demikian, Polda Sumbar juga tidak membenarkan peristiwa itu. Sebagaimana disampaikan oleh warganet, meski tidak lama tindakan rombongan pejabat tersebut sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Tidak hanya itu, publik menilai tindakan yang dilakukan oleh rombongan tersebut sangat berbahaya.
Bukan hanya berbahaya untuk pengendara lain yang melintas, melainkan juga berbahaya bagi rombongan yang berfoto. Publik menyayangkan peristiwa tersebut terjadi di tengah perjalanan rombongan dengan pengawalan dari petugas patwal kepolisian.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja