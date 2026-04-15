Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
15 April 2026, 17.34 WIB

Propam Polda Sumbar Periksa Petugas Patwal yang Viral Kawal Rombongan Arteria Dahlan Berfoto di Tikungan Sitinjau Lauik

Sebuah video viral memperlihatkan aksi sejumlah mobil yang berhenti di tikungan jalan tajam dan curam hanya untuk berfoto di jalur ekstrem Sitinjau Lauik, Sumatera Barat. (Instagram: @warungjurnalis)

JawaPos.com - Polda Sumbar mengambil langkah tegas pasca viralnya video rombongan Arteria Dahlan berfoto di Tikungan Sitinjau Lauik, Sumatera Barat (Sumbar). Petugas patwal yang mengawal rombongan tersebut kini diproses oleh Propam Polda Sumbar. 

Informasi tersebut dipastikan oleh Polda Sumbar dan sudah diumumkan melalui akun media sosial resmi Bid Propam Polda Sumber serta Humas Polda Sumbar. Tidak sendirian, Bid Propam Polda Sumbar turut menggandeng Sipropam Polres Solok Kota dalam pemeriksaan tersebut.

”Kami dari Bidpropam Polda Sumbar dan Sipropam Polres Solok Kota telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap personel yang melakukan pengawalan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik, akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” bunyi unggahan akun tersebut dikutip pada Rabu (15/4). 

Dalam unggahan yang sama disampaikan bahwa Bid Propam Polda Sumbar bergerak atas informasi yang beredar luas sejak Minggu (12/4). Persisnya peristiwa foto bersama rombongan pejabat saat melintas di Tikungan Sitinjau Lauik. Peristiwa itu viral di media sosial dan langsung menyita perhatian publik secara luas. 

Sebelumnya Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes M. Reza Chairul menyatakan bahwa pihaknya sudah menegur secara langsung jajaran Polres Solok Kota. Termasuk diantaranya kapolres dan kasatlantas. Dia tidak menampik video itu terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar.

”Di situ masyarakat biasa berhenti untuk memberi bingkisan tali asih kepada sukarelawan pengatur lalu lintas yang bertugas di tikungan tersebut,” terang dia. 

Namun demikian, Polda Sumbar juga tidak membenarkan peristiwa itu. Sebagaimana disampaikan oleh warganet, meski tidak lama tindakan rombongan pejabat tersebut sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Tidak hanya itu, publik menilai tindakan yang dilakukan oleh rombongan tersebut sangat berbahaya. 

Bukan hanya berbahaya untuk pengendara lain yang melintas, melainkan juga berbahaya bagi rombongan yang berfoto. Publik menyayangkan peristiwa tersebut terjadi di tengah perjalanan rombongan dengan pengawalan dari petugas patwal kepolisian.

Editor: Sabik Aji Taufan
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore