Propam Polda Sumbar Periksa Petugas Patwal yang Viral Kawal Rombongan Arteria Dahlan Berfoto di Tikungan Sitinjau Lauik

JawaPos.com - Polda Sumbar mengambil langkah tegas pasca viralnya video rombongan Arteria Dahlan berfoto di Tikungan Sitinjau Lauik, Sumatera Barat (Sumbar). Petugas patwal yang mengawal rombongan tersebut kini diproses oleh Propam Polda Sumbar.

Informasi tersebut dipastikan oleh Polda Sumbar dan sudah diumumkan melalui akun media sosial resmi Bid Propam Polda Sumber serta Humas Polda Sumbar. Tidak sendirian, Bid Propam Polda Sumbar turut menggandeng Sipropam Polres Solok Kota dalam pemeriksaan tersebut.

”Kami dari Bidpropam Polda Sumbar dan Sipropam Polres Solok Kota telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap personel yang melakukan pengawalan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik, akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” bunyi unggahan akun tersebut dikutip pada Rabu (15/4).

Dalam unggahan yang sama disampaikan bahwa Bid Propam Polda Sumbar bergerak atas informasi yang beredar luas sejak Minggu (12/4). Persisnya peristiwa foto bersama rombongan pejabat saat melintas di Tikungan Sitinjau Lauik. Peristiwa itu viral di media sosial dan langsung menyita perhatian publik secara luas.

Sebelumnya Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes M. Reza Chairul menyatakan bahwa pihaknya sudah menegur secara langsung jajaran Polres Solok Kota. Termasuk diantaranya kapolres dan kasatlantas. Dia tidak menampik video itu terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar.

”Di situ masyarakat biasa berhenti untuk memberi bingkisan tali asih kepada sukarelawan pengatur lalu lintas yang bertugas di tikungan tersebut,” terang dia.

Namun demikian, Polda Sumbar juga tidak membenarkan peristiwa itu. Sebagaimana disampaikan oleh warganet, meski tidak lama tindakan rombongan pejabat tersebut sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Tidak hanya itu, publik menilai tindakan yang dilakukan oleh rombongan tersebut sangat berbahaya.