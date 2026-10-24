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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces (19 Februari–20 Maret) mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri hari ini.

Keinginan untuk menikmati suasana tenang dan menjauh sejenak dari kesibukan bersama keluarga merupakan hal yang wajar.

Manfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat, menenangkan pikiran, atau melakukan aktivitas ringan yang menyenangkan.

Dalam urusan asmara, Pisces yang masih lajang mungkin belum terlalu tertarik untuk menjalin hubungan romantis. Namun, kesempatan untuk berkenalan dengan seseorang yang menarik tetap terbuka.

Sementara itu, Pisces yang sudah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan.

Pengaruh Bulan di Pisces dalam astrologi menjadikan hari ini berpotensi membawa perkembangan penting, terutama dalam kehidupan profesional.

Peluang pekerjaan yang menarik mungkin muncul dan layak dipertimbangkan secara serius. Tetaplah terbuka terhadap kemungkinan baru, tetapi pastikan setiap keputusan dibuat setelah memahami situasi dengan baik.

Dari sisi keuangan, kondisi finansial diperkirakan terasa lebih lega setelah sejumlah tagihan atau kewajiban penting terselesaikan.

Meski demikian, hindari menggunakan uang secara berlebihan hanya karena beban keuangan mulai berkurang.

Editor: Hanny Suwindari
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