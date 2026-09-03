Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 3 September 2026 | 15.00 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 3 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Kamis, 3 September 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas fisik dan ketenangan pikiran.

Kesibukan yang terus berjalan dapat membuat Leo lupa bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.

Ketika aktivitas semakin padat, stres serta kecemasan yang dibiarkan menumpuk bisa membuat energi terasa lebih cepat terkuras.

Karena itu, Leo perlu mulai mengenali batas kemampuan diri agar tidak terus memaksakan diri ketika tubuh sudah membutuhkan jeda.

Pikiran yang terlalu penuh juga dapat memengaruhi suasana hati dan membuat berbagai persoalan terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Kamis, 3 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu cara yang dapat dilakukan Leo untuk menjaga kondisi tubuh adalah dengan tetap aktif bergerak.

Aktivitas fisik tidak harus selalu dilakukan dengan intensitas tinggi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Kamis, 3 September 2026: Saatnya Dengarkan Kebutuhan Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Kamis, 3 September 2026: Saatnya Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Kamis, 3 September 2026 | 14.57 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 3 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 3 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Kamis, 3 September 2026 | 14.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 3 September 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 3 September 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas

Kamis, 3 September 2026 | 14.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore