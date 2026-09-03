Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 3 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Kamis, 3 September 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas fisik dan ketenangan pikiran.
Kesibukan yang terus berjalan dapat membuat Leo lupa bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.
Ketika aktivitas semakin padat, stres serta kecemasan yang dibiarkan menumpuk bisa membuat energi terasa lebih cepat terkuras.
Karena itu, Leo perlu mulai mengenali batas kemampuan diri agar tidak terus memaksakan diri ketika tubuh sudah membutuhkan jeda.
Pikiran yang terlalu penuh juga dapat memengaruhi suasana hati dan membuat berbagai persoalan terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya.
Salah satu cara yang dapat dilakukan Leo untuk menjaga kondisi tubuh adalah dengan tetap aktif bergerak.
Aktivitas fisik tidak harus selalu dilakukan dengan intensitas tinggi.
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Jawa Pos
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