Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 3 September 2026 | 14.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 3 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Kamis, 3 September 2026, mengingatkan pentingnya memperhatikan makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Kesibukan terkadang membuat Gemini memilih makanan secara praktis tanpa terlalu memikirkan kandungan atau kebersihannya.

Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi agar tubuh mendapatkan asupan yang lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 3 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, cobalah lebih sering memilih makanan rumahan yang dapat dipersiapkan dengan bahan yang lebih terkontrol.

Memasak sendiri juga dapat membantu Gemini lebih mudah mengatur jenis makanan dan porsi yang dikonsumsi.

Mengurangi kebiasaan terlalu sering makan di luar juga dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga pola makan tetap teratur.

Namun, Gemini tidak perlu melakukan perubahan secara ekstrem.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 3 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 3 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Kamis, 3 September 2026 | 15.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 3 September 2026: Jaga Pola Tidur dan Keseimbangan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 3 September 2026: Jaga Pola Tidur dan Keseimbangan

Kamis, 3 September 2026 | 15.49 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 3 September 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 3 September 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh

Kamis, 3 September 2026 | 15.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore