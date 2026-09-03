Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 3 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Kamis, 3 September 2026, mengingatkan pentingnya memperhatikan makanan yang dikonsumsi sehari-hari.
Kesibukan terkadang membuat Gemini memilih makanan secara praktis tanpa terlalu memikirkan kandungan atau kebersihannya.
Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi agar tubuh mendapatkan asupan yang lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan.
Karena itu, cobalah lebih sering memilih makanan rumahan yang dapat dipersiapkan dengan bahan yang lebih terkontrol.
Memasak sendiri juga dapat membantu Gemini lebih mudah mengatur jenis makanan dan porsi yang dikonsumsi.
Mengurangi kebiasaan terlalu sering makan di luar juga dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga pola makan tetap teratur.
Namun, Gemini tidak perlu melakukan perubahan secara ekstrem.
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Jawa Pos
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