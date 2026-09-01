5 Zodiak yang Diprediksi Punya Ramalan Bintang Paling Baik Sepanjang September 2026, Ada yang Dibanjiri Cinta hingga Peluang Besar (CANVA)
JawaPos.com - September 2026 membawa energi baru bagi sejumlah zodiak.
Setelah melewati berbagai perubahan dan dinamika dalam beberapa waktu terakhir, bulan ini seolah menjadi kesempatan untuk kembali menata kehidupan, memperkuat hubungan, sekaligus membuka pintu menuju peluang yang sebelumnya belum terlihat.
Bagi sebagian orang, perubahan tersebut mungkin terasa perlahan, tetapi bagi lima zodiak tertentu, September diprediksi menjadi salah satu periode dengan ramalan bintang terbaik.
Menurut astrologi yang dimuat YourTango, sejumlah pergerakan planet akan memberikan warna kuat sepanjang September.
Venus memasuki Scorpio pada 10 September, Merkurius bergerak ke Libra, Uranus memulai fase retrograde di Gemini, dan Bulan Baru muncul di Virgo.
Rangkaian perubahan tersebut membawa tema tentang hubungan, keseimbangan hidup, komunikasi, karier, hingga keberanian untuk meninggalkan pola lama.
Memasuki 22 September, Matahari bergerak ke Libra dan semakin menonjolkan pentingnya hubungan interpersonal. Kemudian Bulan Purnama di Aries pada 26 September membawa momen untuk melihat kembali apa yang sebenarnya diinginkan.
Mars yang memasuki Leo pada 27 September juga menghadirkan dorongan baru, sementara Merkurius yang masuk Scorpio pada akhir bulan membuat komunikasi menjadi lebih dalam dan penuh pertimbangan.
Di tengah berbagai energi tersebut, lima zodiak berikut disebut memiliki ramalan yang sangat menjanjikan sepanjang September 2026.
1. Virgo
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya