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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 2 September 2026 | 04.38 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Punya Ramalan Bintang Paling Baik Sepanjang September 2026!

5 Zodiak yang Diprediksi Punya Ramalan Bintang Paling Baik Sepanjang September 2026, Ada yang Dibanjiri Cinta hingga Peluang Besar (CANVA) - Image

5 Zodiak yang Diprediksi Punya Ramalan Bintang Paling Baik Sepanjang September 2026, Ada yang Dibanjiri Cinta hingga Peluang Besar (CANVA)

JawaPos.com - September 2026 membawa energi baru bagi sejumlah zodiak.

Setelah melewati berbagai perubahan dan dinamika dalam beberapa waktu terakhir, bulan ini seolah menjadi kesempatan untuk kembali menata kehidupan, memperkuat hubungan, sekaligus membuka pintu menuju peluang yang sebelumnya belum terlihat.

Bagi sebagian orang, perubahan tersebut mungkin terasa perlahan, tetapi bagi lima zodiak tertentu, September diprediksi menjadi salah satu periode dengan ramalan bintang terbaik.

Menurut astrologi yang dimuat YourTango, sejumlah pergerakan planet akan memberikan warna kuat sepanjang September.

Venus memasuki Scorpio pada 10 September, Merkurius bergerak ke Libra, Uranus memulai fase retrograde di Gemini, dan Bulan Baru muncul di Virgo.

Rangkaian perubahan tersebut membawa tema tentang hubungan, keseimbangan hidup, komunikasi, karier, hingga keberanian untuk meninggalkan pola lama.

Memasuki 22 September, Matahari bergerak ke Libra dan semakin menonjolkan pentingnya hubungan interpersonal. Kemudian Bulan Purnama di Aries pada 26 September membawa momen untuk melihat kembali apa yang sebenarnya diinginkan.

Mars yang memasuki Leo pada 27 September juga menghadirkan dorongan baru, sementara Merkurius yang masuk Scorpio pada akhir bulan membuat komunikasi menjadi lebih dalam dan penuh pertimbangan.

Di tengah berbagai energi tersebut, lima zodiak berikut disebut memiliki ramalan yang sangat menjanjikan sepanjang September 2026.

1. Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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