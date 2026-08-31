Segalanya Akhirnya Berjalan Lancar, 3 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Besar Sepanjang September 2026 (CANVA)
JawaPos.com - Tidak semua hal dalam hidup langsung berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai hambatan, melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai, atau membuat keputusan sulit sebelum akhirnya menemukan jalan yang lebih baik.
Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi sepanjang bulan dipercaya dapat membawa pengaruh berbeda bagi setiap shio.
September 2026 menjadi periode yang cukup penting bagi beberapa shio karena mereka diprediksi mulai menemukan kejelasan setelah menghadapi berbagai situasi yang selama ini menghambat langkah.
Dilansir dari YourTango.com, ada tiga shio yang diprediksi akan merasakan segala sesuatunya mulai berjalan lebih lancar sepanjang September 2026. Mereka adalah Kelinci, Harimau, dan Kambing.
1. Kelinci
September menjadi bulan ketika shio Kelinci mulai berani meninggalkan berbagai situasi yang selama ini menghambat perkembangan mereka.
Awal bulan mungkin membawa sebuah peringatan atau keadaan yang membuat Kelinci sadar bahwa sesuatu dalam hidupnya memang sudah tidak bisa dipertahankan seperti sebelumnya.
Pada tanggal 1, Kelinci mungkin menghadapi kehilangan atau mendapatkan kabar bahwa sebuah situasi tidak lagi dapat berjalan sesuai keinginan.
Meskipun terasa kurang menyenangkan, kejadian tersebut justru dapat membuka mata dan membantu mereka memahami apa yang perlu dilakukan selanjutnya.
Kelinci disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan pada tanggal 2. Alih-alih bereaksi secara emosional, mereka akan lebih diuntungkan jika mengambil waktu untuk melihat keadaan dengan lebih tenang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!