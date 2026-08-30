Betah Sendirian, 4 Zodiak Ini Tak Terburu-buru Mencari Kekasih

ilustrasi zodiak yang lebih baik jomblo. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Tidak semua orang menganggap hubungan asmara sebagai bagian utama dalam kehidupan. Bagi sebagian orang, menjalani hari tanpa pasangan justru terasa lebih menyenangkan karena mereka dapat memiliki ruang yang luas untuk mengejar tujuan pribadi, pekerjaan, hobi, maupun berbagai pengalaman baru.
Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa zodiak yang dikenal mandiri dan sangat menghargai kebebasan. Mereka bukan berarti tidak membutuhkan kasih sayang, tetapi cenderung tidak ingin kehilangan ruang pribadi ketika menjalin hubungan.
Pilihan untuk tetap sendiri juga bukan berarti seseorang tidak mampu mencintai. Bisa saja mereka membutuhkan waktu lebih panjang untuk merasa yakin, memiliki standar tertentu dalam hubungan, atau memang sedang ingin memprioritaskan diri sendiri.
Dilansir dari My Inner Creative, berikut empat zodiak yang dikenal lebih nyaman menjalani kehidupan tanpa pasangan.
Aquarius dikenal sebagai pribadi yang sangat menghargai kebebasan. Mereka cenderung ingin menjalani kehidupan berdasarkan pemikiran dan pilihan sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan dari orang lain.
Zodiak ini juga identik dengan sifat kreatif, intelektual, dan memiliki ketertarikan terhadap berbagai gagasan baru. Karena itu, perhatian Aquarius tidak selalu tertuju pada urusan asmara.
Mereka bisa lebih menikmati waktu untuk mengembangkan kemampuan, mengejar cita-cita, menjalankan proyek pribadi, atau terlibat dalam kegiatan yang dianggap memiliki nilai bagi banyak orang.
Dalam hubungan romantis, Aquarius juga membutuhkan pasangan yang mampu menghormati ruang pribadinya. Hubungan yang terlalu posesif atau penuh tuntutan berpotensi membuat mereka merasa kehilangan kebebasan.
Aries merupakan salah satu zodiak yang dikenal berani, penuh energi, dan memiliki kepercayaan diri tinggi. Mereka senang mencoba sesuatu yang baru serta tidak takut menghadapi tantangan.
Kemandirian menjadi salah satu hal penting bagi Aries. Mereka terbiasa menentukan arah hidup sendiri sehingga hubungan yang terlalu mengatur dapat membuat mereka merasa tidak nyaman.
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Jawa Pos
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