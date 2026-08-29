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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.24 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Sabtu, 29 Agustus 2026: Peluang Properti Perlu Pertimbangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Keuangan Scorpio pada Sabtu, 29 Agustus 2026, menghadirkan peluang yang cukup menarik melalui investasi properti, tetapi keputusan besar seperti membeli tanah, rumah, atau aset sejenis tetap membutuhkan kesabaran.

Keuntungan jangka panjang sebaiknya tidak dikejar melalui keputusan yang terburu-buru karena investasi bernilai besar memerlukan perhitungan yang matang.

Scorpio mungkin menemukan tawaran yang terlihat menarik dan membuat keinginan untuk segera mengambil keputusan semakin kuat.

Namun, semakin besar nilai transaksi, semakin penting pula bagi Scorpio untuk memeriksa seluruh informasi sebelum mengeluarkan dana.

Berikut ramalan keuangan zodiak Scorpio pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyebut investasi real estat mendapat dukungan apabila Scorpio mengambil keputusan dengan waktu dan pertimbangan yang cukup.

Jika Scorpio sedang mendapatkan tawaran properti, jangan langsung terpaku pada harga atau potensi keuntungan yang dijanjikan karena ada banyak faktor lain yang perlu diperiksa sebelum transaksi dilakukan.

Lokasi, kondisi bangunan, legalitas, dokumen kepemilikan, biaya tambahan, serta kemampuan membayar dalam jangka panjang perlu diperhitungkan secara menyeluruh.

Editor: Novia Tri Astuti
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