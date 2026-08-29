Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin perlu berlatih mengekspresikan diri dalam berbagai situasi yang menantang. Aries menjadi impulsif, mudah marah, dan cenderung menjadi sangat pasif atau agresif pada saat-saat tertentu.

Tetapi hari ini, aries harus fokus mempelajari cara bersikap tegas. Strategi ini, jika dikombinasikan dengan diplomasi yang baik, dapat membantu aries melewati situasi yang menantang.

Ramalan harian mengatakan kesabaran adalah suatu kebajikan, jadi zodiak taurus harus tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat. Taurus dapat mencapai banyak hal jika fokus.

Jadilah optimis dan gunakan hari ini untuk belajar. Namun, jangan terburu-buru mencari jawaban akhir untuk masalah yang mendesak atau taurus mungkin akan merasa frustrasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries mungkin merasa kecewa dengan sesuatu yang dilakukan oleh pasangan. Terkait karir, jangan mengecewakan atasan dengan bermalas-malasan saat bekerja dan tetaplah fokus.

Sementara itu, manfaatkan hari yang penuh energi untuk melakukan aktivitas fisik favorit. Terkait keuangan, fokuskan perhatian pada target bekerja samalah dengan beberapa orang untuk membawa bisnismu ke tingkat yang lebih tinggi.

Cinta Aries