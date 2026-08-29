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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.37 WIB

6 Zodiak yang Sering Bikin Fake Account, Pakai Second untuk Stalker Mantan

Ilustrasi fake akun/magnific - Image

Ilustrasi fake akun/magnific

JawaPos.com - Enam zodiak ini layak dinobatkan sebagai mata-mata digital. Mereka membuat second akun layaknya profesional.

Mulai dari stalker target, membuat alter ego dari first akun, sampai sebagai arsip cadangan disaat akun first mereka deactive.

Mereka terlahir dengan bakat investigator sejati. Berdasarkan informasi dari laman //timesofindia yang dikutip pada (28/08) enam zodiak ini diketahui paling sering membuat fake account yang digunakan sebagai mata-mata digital. 

Scorpio secara alami merupakan zodiak yang sangat menjaga privasi. Mereka tidak sekedar membuat akun instagram fake, tetapi mengelolanya selayaknya badan intelijen profesional. 

Mereka bisa memiliki beberapa akun, daftar mengikuti palsu yang dipilih dengan sangat hati-hati, bahkan second akun mereka digunakan untuk memantau gebetannya yang ternyata sudah bertunangan.

Cancer tidak akan mengakui bahwa dirinya sedang menguntit melainkan menyebutnya sebagai kepo. Rasa penasaran tersebut bisa membuat mereka menyelam sampai unggahan tahun 2007. Semua Screenshot yang dianggap penting. 

Pisces bisa membuat second akun, kemudian tanpa sengaja memberikan like pada tiga postingan lama. Namun, setelah menyadarinya, mereka langsung dilanda kepanikan dan akhirnya menghapus akun tersebut. Kekacauan emosional yang terjadi justru bisa menjadi fase berikutnya yang penuh misteri.

Virgo akan melakukan pemeriksaan data diri, memastikan berbagai informasi, dan melakukan pencarian secara menyeluruh sebelum memberikan perhatian pada gebetannya. Virgo membutuhkan seharian penuh untuk menemukan informasi privasi seperti keluarga dari orang-orang yang sedang mereka cari. 

Libra bisa saja memiliki tiga akun rahasia. Second akun digunakan untuk melihat stories, akun ketiga digunakan untuk memantau pengikut, sementara yang lainnya digunakan untuk stalker crush. Jika sudah ketahuan libra akan menyangkalnya secara profesional.

Editor: Hanny Suwindari
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