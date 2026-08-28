Banjir Rezeki Setelah Agustus, 5 Weton Ini Diprediksi Makin Kaya dan Sejahtera

Ilustrasi orang yang hidup makmur dan kaya raya. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton masih kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang. Perhitungan tersebut menjadi bagian dari warisan budaya yang dikenal melalui Primbon Jawa.
Memasuki periode setelah Agustus 2026, sejumlah weton disebut memiliki peruntungan yang semakin baik. Mereka dipercaya berpeluang memperoleh kemudahan dalam pekerjaan, usaha, keuangan, maupun kehidupan keluarga.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Dalam kehidupan nyata, usaha, perencanaan, kesempatan, dan keputusan pribadi tetap memiliki peranan penting.
Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, berikut lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki setelah Agustus 2026.
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Pemilik weton Minggu Pon digambarkan sebagai pribadi yang tenang, bijaksana, dan mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Dalam ramalan yang beredar, periode setelah Agustus 2026 disebut dapat menjadi fase meningkatnya peruntungan bagi mereka. Peluang dalam pekerjaan maupun usaha diyakini semakin terbuka, terutama bagi mereka yang selama ini konsisten membangun sesuatu dari bawah.
Kesabaran dan ketekunan menjadi modal utama. Selain itu, mereka dipercaya memiliki kebiasaan mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga setiap usaha yang dilakukan diiringi doa.
Karena perpaduan tersebut, Minggu Pon disebut berpeluang mengalami peningkatan kesejahteraan dan menuju kehidupan yang lebih makmur.
Selasa Legi dikenal dalam ramalan weton sebagai pribadi yang serius ketika mengejar tujuan. Mereka dipercaya memiliki semangat untuk mengembangkan pekerjaan, karier, maupun usaha yang sedang dijalankan.
Setelah Agustus 2026, weton ini disebut memasuki periode yang lebih menjanjikan. Kesempatan baru diprediksi muncul apabila mereka mampu mempertahankan sikap jujur, disiplin, dan sungguh-sungguh dalam bekerja.
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Jawa Pos
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