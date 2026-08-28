Siapa Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Sabtu 29 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 29 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.
Memasuki akhir pekan sekaligus penghujung Agustus, setiap shio memiliki energi berbeda yang dapat memengaruhi cara menghadapi pekerjaan, mengatur keuangan, menjalani hubungan, hingga menentukan langkah berikutnya.
Tahun 2026 merupakan Tahun Kuda Api, sebuah periode yang dalam astrologi China identik dengan energi aktif, keberanian, perubahan, dan gerak maju.
Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk Sabtu, 29 Agustus 2026.
Pemilik shio Naga berpotensi menikmati Sabtu, 29 Agustus 2026 dengan energi yang cukup positif, khususnya dalam urusan koneksi dan rencana masa depan.
Astrologi menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai periode ketika Naga memiliki lebih banyak tenaga untuk mendorong tujuan.
Ide-ide baru juga dapat bermunculan dan menemukan orang-orang yang bersedia membantu mewujudkannya.
Dalam karier, Naga sebaiknya memanfaatkan kemampuan membangun hubungan.
Kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk tawaran pekerjaan secara langsung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!