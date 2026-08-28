Siapa Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Sabtu 29 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 29 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Memasuki akhir pekan sekaligus penghujung Agustus, setiap shio memiliki energi berbeda yang dapat memengaruhi cara menghadapi pekerjaan, mengatur keuangan, menjalani hubungan, hingga menentukan langkah berikutnya.

Tahun 2026 merupakan Tahun Kuda Api, sebuah periode yang dalam astrologi China identik dengan energi aktif, keberanian, perubahan, dan gerak maju.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk Sabtu, 29 Agustus 2026.

1. Shio Naga Pemilik shio Naga berpotensi menikmati Sabtu, 29 Agustus 2026 dengan energi yang cukup positif, khususnya dalam urusan koneksi dan rencana masa depan.

Astrologi menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai periode ketika Naga memiliki lebih banyak tenaga untuk mendorong tujuan.

Ide-ide baru juga dapat bermunculan dan menemukan orang-orang yang bersedia membantu mewujudkannya.

Dalam karier, Naga sebaiknya memanfaatkan kemampuan membangun hubungan.