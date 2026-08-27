Ramalan Zodiak Pisces 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin sedang dalam suasana hati yang cerah. Kerja keras pisces diakui oleh rekan-rekan kerja. Banyak orang tertarik kepada pisces karena kepribadian yang tenang dan mudah bergaul.

Ini mungkin alasan mengapa pisces selalu mendapatkan bantuan atau pertolongan ketika membutuhkannya. Tetaplah percaya diri dan otentik, karena orang-orang mengagumi pisces apa adanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu merasakan kekuatan cinta pasangan dan berbagilah hal yang sama dengannya. Terkait karir, ada indikasi bahwa pisces akan berhasil dalam menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan.

Sementara itu, jaga kebersihan dengan mencuci tangan secara teratur untuk mencegah batuk atau pilek. Terkait keuangan, pada pebisnis akan memperoleh keuntungan dari kontak dengan orang-orang yang berada di posisi tinggi.

Cinta Pisces

Hari ini, cobalah merasakan kekuatan cinta pasangan dan berbagilah hal yang sama dengannya. Pasangan akan memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual pisces. Aspek romantis hari ini sangat menguntungkan, jadi manfaatkan situasi ini sepenuhnya.

Karir Pisces