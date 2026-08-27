Ramalan Zodiak Libra 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra merasa khawatir secara berlebihan tentang hidup. Tingkat kecemasan libra mungkin tinggi, jadi cobalah untuk menguranginya. Jangan terlalu larut dalam hal-hal serius dan jaga agar semuanya tetap sederhana.

Ini mungkin periode sementara yang akan segera berlalu. Usahakan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih, karena hal itu akan membuat libra merasa jauh lebih baik. Jangan khawatir, karena semuanya akan segera kembali normal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 27 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan perlu melakukan hal-hal yang disukai bersama untuk menciptakan ikatan yang langgeng. Terkait karir, jangan pernah putus asa dan bekerja keraslah untuk meraih hasil yang diinginkan.

Sementara itu, jangan terlalu cemas tentang kesehatan pasangan, karena dia hanya perlu menghirup udara segar. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.

Cinta Libra

Pengaruh planet-planet membuat libra merasa sangat selaras dengan pasangan, dan ini adalah situasi yang harus dinikmati. Lakukan hal-hal yang disukai bersama, karena aktivitas ini akan menciptakan kebaikan dan ikatan yang langgeng. Nikmati hari bersama orang yang dicintai.

Karir Libra