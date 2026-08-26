Ramalan Zodiak Capricorn 27 Agustus 2026: Hindari Tindakan Impulsif dan Waspadai Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn 27 Agustus 2026 mengingatkan agar Anda tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan.

Keberuntungan mungkin tidak sepenuhnya berpihak hari ini sehingga setiap keputusan perlu dipikirkan dengan matang.

Sikap tenang dan penuh pertimbangan dapat membantu Capricorn menghindari masalah yang tidak perlu.

Selain itu, Capricorn perlu memberikan perhatian lebih pada pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kondisi tubuh.

Beberapa tantangan mungkin muncul, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi. Kemampuan beradaptasi dan menjaga komunikasi menjadi kunci untuk melewati hari dengan lebih baik.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn pada hari Kamis, 27 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Capricorn mungkin menghadapi masalah yang berasal dari bawahan atau rekan kerja. Perbedaan cara kerja dapat menimbulkan ketegangan di lingkungan pekerjaan.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif, cobalah bersikap lebih fleksibel dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hindari menghadapi persoalan dengan emosi agar masalah tidak semakin besar.