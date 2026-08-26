Ramalan Zodiak Capricorn 27 Agustus 2026: Hindari Tindakan Impulsif dan Waspadai Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn 27 Agustus 2026 mengingatkan agar Anda tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan.
Keberuntungan mungkin tidak sepenuhnya berpihak hari ini sehingga setiap keputusan perlu dipikirkan dengan matang.
Sikap tenang dan penuh pertimbangan dapat membantu Capricorn menghindari masalah yang tidak perlu.
Selain itu, Capricorn perlu memberikan perhatian lebih pada pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kondisi tubuh.
Beberapa tantangan mungkin muncul, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi. Kemampuan beradaptasi dan menjaga komunikasi menjadi kunci untuk melewati hari dengan lebih baik.
Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn pada hari Kamis, 27 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan karier, Capricorn mungkin menghadapi masalah yang berasal dari bawahan atau rekan kerja. Perbedaan cara kerja dapat menimbulkan ketegangan di lingkungan pekerjaan.
Untuk menjaga suasana tetap kondusif, cobalah bersikap lebih fleksibel dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hindari menghadapi persoalan dengan emosi agar masalah tidak semakin besar.
2. Cinta
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti