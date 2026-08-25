Bukan Sekadar Hoki Sesaat, 3 Shio Ini Diprediksi Punya Jalan Rezeki yang Panjang

JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang berkecukupan menjadi harapan banyak orang. Rezeki yang lancar tidak hanya memberikan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan, tetapi juga membuka kesempatan untuk mewujudkan berbagai rencana di masa depan.

Dalam tradisi dan kepercayaan Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter serta gambaran peruntungan seseorang. Karena itu, beberapa shio dipercaya mempunyai keberuntungan lebih kuat dalam urusan finansial.

Ada pula kepercayaan bahwa orang-orang tertentu mendapat perlindungan dari kekuatan spiritual sehingga jalan rezekinya menjadi lebih terbuka. Keberuntungan tersebut bahkan diyakini bukan sekadar datang sesaat, tetapi dapat bertahan dalam perjalanan hidup.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang diramalkan mempunyai peruntungan finansial kuat dan berpeluang menikmati rezeki dalam waktu panjang.

Berikut tiga shio tersebut.

1. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai semangat tinggi. Mereka juga cenderung terbuka ketika menyampaikan pendapat maupun perasaan.

Pembawaan yang ceria membuat Shio Ayam disebut mudah menarik perhatian dan mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitarnya. Kemampuan membangun hubungan positif tersebut dipercaya dapat menjadi salah satu jalan menuju berbagai kesempatan.

Dalam ramalan yang dikutip, Shio Ayam disebut mempunyai hoki yang kuat dalam urusan rezeki. Keberuntungan tersebut dipercaya mampu mendorong mereka menuju pencapaian yang lebih tinggi.

Tidak berhenti pada keuntungan sesaat, rezeki Shio Ayam disebut berpotensi terus mengalir sehingga kehidupan mereka semakin mapan.